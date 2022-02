Geen celstraf voor Werkendamse schipper na dodelijk ongeluk: wel maximale werkstraf

• Van Brienenoordbrug in Rotterdam, over de Nieuwe Maas.

WERKENDAM • Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Nieuwe Maas in Rotterdam, is de 49-jarige schipper Christiaan K. uit Werkendam door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur. Tegen de man was eerder 22 maanden celstraf geëist door het Openbaar Ministerie.

K. was op 16 augustus 2019 met zijn rubber(speed)boot van Werkendam naar Rotterdam gevaren, zoals de ervaren schipper wel vaker deed voor zijn bedrijf. Bij het naderen van het Noordereiland, vlak voor de Erasmusbrug, voer hij met een snelheid van 51 kilometer per uur over een sloep met toeristen heen. De sloep was net een gat uitgevaren en de Nieuwe Maas opgedraaid. Een Belgische vrouw overleed, twee anderen raakten zwaargewond. Alle slachtoffers belandden na de knal in het water en werden mede door K. gered.

De Werkendammer zei tijdens de strafzaak van twee weken geleden dat hij de sloep nooit had gezien, omdat die ruim een meter lager in het water lag en niet op te merken was. Volgens het Openbaar Ministerie had de Werkendammer echter met te hoge snelheid spookgevaren, hield hij onvoldoende zicht over het water en verleende hij geen voorrang aan de sloep die op 16 augustus 2019 de rivier overstak. Bovendien had K. de marifoon niet op het juiste kanaal staan, waarop de schipper van de sloep eerder aankondigde dat hij de hoofdvaarweg op ging draaien.

Op van de zenuwen, soms met trillende handen, hoorde K. de rechters donderdag een aanloop nemen naar hun vonnis. Ze concludeerden dat de Werkendammer niet te hard voer en geen voorrang hoefde te verlenen, maar achtten hem wel schuldig aan het veroorzaken van de botsing. Zo had K. zijn snelheid moeten aanpassen aan de omstandigheden, de marifoon moeten beluisteren en moeten zorgen dat hij vrij zicht had. Nu kwam de boeg van zijn motorboot door de snelheid zo ver omhoog dat hij onvoldoende zicht had.

“U hebt niet alles gedaan wat goed zeemanschap vereist. U had anders kunnen en moeten varen en de sloep moeten zien”, klonk het oordeel. De rechters bevonden K. schuldig aan ‘aanmerkelijk onachtzaam en onoplettend vaargedrag’. Een celstraf, zoals de aanklager had geëist, noemden de rechters ongepast. Wel was de maximale werkstraf van 240 uur volgens hen gerechtvaardigd.

Een slachtoffer vroeg de rechters eerder om K. helemaal geen straf te geven. Volgens haar was het ongeval niemand te verwijten.