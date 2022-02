Digitale stemhulp moet inwoners van Altena helpen bij stemkeuze

ALTENA • Om de inwoners van Altena te helpen bij het maken van hun stemkeuze, is de digitale stemhulp MijnStem vanaf 26 februari beschikbaar. Met stellingen over lokale thema’s krijgt de kiezer in Altena snel inzicht in de standpunten van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen.

Alle acht de partijen hebben zichzelf op de stellingen gepositioneerd én hun standpunten aan de kiezer toegelicht. De stellingen in de stemhulp laten vooral zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Juist dan weten inwoners wat er te kiezen valt. Inwoners van Altena kunnen MijnStem invullen vanaf 26 februari.

MijnStem nodigt kiezers én partijen uit nuancering aan te brengen in hun antwoord, in plaats van alleen eens of oneens aan te klikken. Bij elk van de stellingen bepaalt de kiezer met een schuifbalk zijn eigen positie. Bovendien kan de kiezer zich per stelling oriënteren op de standpunten van de partijen. Na het invullen ziet de kiezer met welke partijen hij de meeste overeenstemming heeft, door de relatieve afstand tussen de eigen positionering en die van de partijen te meten. Deze methode levert goed inzicht in de verschillen tussen partijen op.

De helft van de mensen die gaat stemmen maakt gebruik van een stemhulp. Bij de groep tot 45 jaar is een stemhulp zelfs veruit de populairste manier om informatie te verzamelen over de verkiezingen. Via deze website gaat men direct naar de stemhulp van gemeente Altena. (Let op: de website is pas vanaf 26 februari beschikbaar.)