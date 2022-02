De Gorcumse Literatuurprijs over ‘Water, vriend of vijand?’

GORINCHEM • ‘Water, vriend of vijand?’ is dit jaar het thema en de inspiratiebron voor deelnemers om te gaan schrijven en mee te doen aan de Gorcumse Literatuurprijs.

Het water, waarin je heerlijk kunt zwemmen met familie of met je vriend of vriendin, het water waarop je heerlijk kunt varen in je eigen bootje met gezin of bekenden. Maar datzelfde water kan ook een vijand zijn door land en mensen te bedreigen. Hoe je het wendt of keert, water is een onmisbaar element in ons leven. En dat betekent dat er talloze invalshoeken voor een inzending zijn.

De schrijfwedstrijd voor verhalen of gedichten sluit dit jaar aan bij actuele landelijke thema’s, zoals de Sint-Elisabethsvloed van 1427 of het ontstaan van de Hollandse Waterlinie in 1572.

De sluitingstijd voor deelname is op 30 juni om 24.00 uur. De deskundige jury had het vorig jaar erg druk met de vele inzendingen die geïnspireerd waren door Hugo de Groot en zijn nalatenschap. Laat het dit jaar niet anders zijn. Alle verdere informatie is te vinden op de website: www.gorcumseliteratuurprijs.nl.