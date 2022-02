Parels voor de stille krachten in Altena: tien inwoners verrast

ALMKERK • Tien inwoners van de gemeente Altena werden zaterdag verrast met een ‘Parel van Altena’. Ging het bij de één om een echte verrassing, een enkeling wist het al enkele maanden. Aanvankelijk zouden de ‘parels’ worden uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie, maar corona gooide roet in het eten.

Wie het boek de ‘onverwachte rijkdom’ van Jan van Mersbergen heeft gelezen, mocht al eerder kennismaken met bijzondere ‘parels’ in Altena. Maar vaak wordt gedoeld op de bijzondere plekjes in de gemeente, terwijl het deze ochtend gaat om de ‘echte’ parels; de mensen die samen de gemeente Altena vormen. De eerste ‘pareltjes’ mogen zaterdagmorgen vroeg uit de veren, ze worden op het gemeentehuis hartelijk ontvangen door de bodes die koffie schenken en een taartje serveren. Nieuwsgierig kijkt menigeen om zich heen, in stilte wachtend op wat komen gaat. Als burgemeester Egbert Lichtenberg met ambtsketting om het podium betreedt, wordt duidelijk dat er iets bijzonders staat te gebeuren. “Een bijzonder moment, waar ik lang naar heb uitgekeken”, zo laat de burgemeester weten vanachter zijn spreekgestoelte, doelend op het uitstel van de uitreiking. “De parel is een erkenning en waardering voor de vele mensen die iets voor elkaar over hebben, die zorgen voor de leefbaarheid. Vaak zijn het de stille krachten in de gemeente.”

De parel is ontworpen door Lisette Colijn uit Woudrichem, het sieraad is vormgegeven als een vissenstaart met 21 schubben, uitmondend in een zilveren parel. De parel kan gedragen worden op de revers van een jasje. Bij de parel behoort tevens een oorkonde. Burgemeester Lichtenberg reikt de eerste parel uit aan Aart Geurtsen uit Woudrichem. De burgemeester spreekt over zijn lange staat van dienst als vrijwilliger bij de tennisclub, Stichting Boven ’t Gat, Stadsgidsengilde, sportraad en Stichting Festivalcomité Woudrichem. Geurtsen verklapt na de uitreiking dat hij al eerder op de hoogte was gesteld van de toekenning van de parel bij zijn afscheid van de sportraad, maar hij toont zich niet minder trots. John Kollen uit Wijk en Aalburg en Gijsje Westerlaken-Kant uit Andel zijn beiden actief bij Archeo Altena, ze zijn naar het gemeentehuis gelokt voor een vergadering. Gijsje mag eerst de parel opspelden bij John, maar wordt even later verrast als ze deze zelf ook krijgt uitgereikt. Beiden leveren met hun werk voor Archeo Altena en Fort Giessen een bijdrage aan de instandhouding van het erfgoed in Altena.

Johanna van der Zouwen uit Hank lijkt nog het meest verrast door de parel, vooral omdat ze volgens burgemeester Lichtenberg niet graag op de voorgrond treedt. Maar als vrijwilliger kookt ze in Aernswaert, liep kilometers om te collecteren en heeft als grootste hobby zingen in het kerkkoor. Haar zus mag de parel opspelden, dat gaat even mis als deze op de grond valt. Ze is na de uitreiking nog wat beduusd over deze verrassing. “We namen haar mee om ergens koffie te drinken met iemand die ze nog nooit had gezien. Dat klopte ook, ze had de burgemeester nog niet eerder gezien”, zo vertelt één van de mensen die haar vergezellen naar het gemeentehuis. Na de uitreiking wordt een feestelijk glaasje champagne geserveerd.

Terwijl de eerste vier ‘parels’ nog wat napraten over de uitreiking, staan in de hal van het gemeentehuis de volgende genodigden al te wachten. Debora Schoon-Kadijk uit Werkendam is groot inspirator voor de (beach) volleybalsuccessen in de regio. Margot Braal uit Werkendam richtte het inlooppunt voor eenzame ouderen op en was betrokken bij Woord & Daad. Jolanda van Andel uit Sleeuwijk is al meer dan dertig jaar actief voor zwemvereniging Bijtelskil. In de laatste shift van uitreikingen wordt Klaas Rienks uit Dussen verrast met een parel voor zijn inzet voor de cultuurraad, de poëzie werkgroep en als vrijwilliger bij Trema. Jan van der Vliet uit Andel is al ruim veertig jaar actief bij stichting Sport en Spel Gehandicapten, ook was hij koster in de Gereformeerde kerk. Fientje Bax is actief bij golfclub Almkreek, Kennispoort Altena en mede oprichtster van Vrouw & Altena.

Naast de Parel heeft Altena de waarderingsprijs ‘de Schaal van Altena’ voor verenigingen ingesteld, deze wordt eind april uitgereikt.