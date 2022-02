Tweeling viert 90ste verjaardag: ‘Bellen elkaar elke maandagochtend’

WIJK EN AALBURG/ANDEL • “We werden in de bedstee geboren”, lachen de zussen Jet en Cor. “We hebben altijd dikke pret.” De tweelingzussen Cor Millenaar-van de Wetering en Jet van Haaften-van de Wetering, vierden op 16 februari samen hun 90ste verjaardag.

De zussen groeiden op in Wijk en Aalburg. “We waren altijd bij elkaar en hadden dezelfde kleren aan”, vertelt Cor. Jet vult direct aan: “Dat paasjurkje”, voor ze uitgesproken is reageert Cor al: “Ooh Jet, weet jij dat nog?” Cor trouwde en bleef in Wijk en Aalburg wonen. In haar huwelijk werd ze gezegend met twee dochters en vier zonen. Inmiddels is haar gezin uitgebreid met twaalf kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. Jet roept: “Jo, hoe oud was ik toen ik trouwde?” Haar man antwoord kort en rustig: “Vijfentwintig.” Jet verhuisde naar Andel, waar ze nog steeds samen met haar man woont. “Dit jaar zijn we 65 jaar getrouwd, maar dat hoeft niet in de krant hoor”, fluistert ze. Jet werd moeder van drie zonen en één dochter. En oma van twaalf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

“Ik ging veel op de fiets naar Wijk”, vertelt Jet. “Als ik dan in Wijk kwam, riepen mensen: Hé Cor”, zegt ze lachend. “Maar ik zei dan wel hallo terug hoor!” In Andel was dit andersom, daar werd Cor gegroet als Jet. “Wij zeiden ook gewoon oma, tegen tante Jet”, vertelt één van de kleinkinderen.

Ze vertellen dat ze vaak zonder dat ze het van elkaar wisten, dezelfde kleding kochten. Eén van de kinderen schiet in de lach: “Kijk, dat is vandaag weer. Zonder dat ze wisten dat ze elkaar vandaag zouden zien, hebben ze dezelfde kleurstelling aan.” Fietsen kunnen ze inmiddels niet meer. “Maar we bellen elkaar nog steeds elke maandagochtend.”

“We zijn wel wat krakkemikkig, maar we zijn dankbaar dat we ons nog kunnen redden”, zegt Jet. Het was woensdag een feestelijke dag. “Het is een kadootje dat we samen zijn.” Jet vertelt dat ze klaar moest staan. “Maar ik wist niet waar we naar toe gingen. We reden door de Wijksesteeg, naar het kruispunt. Ik dacht: we gaan naar de Happetap”, waarop ze verrukt zegt: “Maar ik ging naar mijn zus!” Liefdevol kijken ze elkaar aan, kijken dan de kring van enkele kinderen en kleinkinderen rond, waarop Cor zegt: “Wat mooi dat jullie dit met ons meemaken.” Direct praat Jet verder: “We zijn allemaal heel gelukkig Cor.” Even kijken ze elkaar aan, waarop Cor de kring weer rondkijkt: “En wie schenkt er nu wat te drinken in?”