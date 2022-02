Waterpeil daalt in oosten rivierengebied sneller dan in westen: extra maatregelen blijven nodig

REGIO • Het peil in de volle sloten daalt, in het oosten van het rivierengebied sneller dan in het westen. Dat meldt Waterschap Rivierenland dinsdag. Gemalen draaien op volle toeren om overtollig water na de vele neerslag af te voeren naar de grote rivieren.

Sinds het weekend werkt het waterschap met man en macht om water te verdelen en af te voeren. Alle gemalen draaien op volle capaciteit.

Ten oosten van Tiel, in de Betuwe en het Land van Maas en Waal, zakken de peilen snel. Ten westen van Tiel gaat dat langzamer, in de Vijfheerenlanden, Alblasserwaard en Altena. Vooral in de laagst gelegen gebieden kunnen peilen nog enkele dagen hoog staan.

Doseren op de Linge

Op de Linge en het Merwedekanaal begint het peil nu zachtjes te zakken. Gemalen kunnen voorzichtig meer water afvoeren uit de polders naar de Linge. Extra maatregelen blijven vooralsnog nodig: de Arkelse Damsluis is dicht om te voorkomen dat water van het Merwedekanaal hoger stijgt dan de kades, in de sluizen van Vianen en Gorinchem wordt beperkt geschut en de Gorinchemse Kanaalsluis doseert de afvoer van de Linge. De rivier is nog gestremd voor scheepvaartverkeer.

Nog enkele dagen

Het waterschap heeft nog enkele dagen nodig om terug te keren op normale winterpeilen. Naar verwachting valt dat moment samen met een kleine golf op de Rijn en Maas. In het oosten zullen lage uiterwaarden volstromen en kwel zal optreden.