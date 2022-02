VVD campagnewinkel geopend in centrum van Werkendam

WERKENDAM • In het centrum van Werkendam gaan VVD-lijsttrekker Pim Bouman en de andere kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen de komende zaterdagen in gesprek met de inwoners van Altena. Dit doen ze vanuit de VVD campagnewinkel op Hoogstraat 22 in Werkendam.

“De komende weken staat iedere zaterdag vanaf 10:00 uur de koffie klaar voor voorbijgangers, die graag met ons in gesprek willen over wat er goed gaat en wat er beter kan in Altena. We horen graag van inwoners wat zij van de gemeente verwachten”, vertelt Bouman.

“Daarnaast gebruiken we de winkel als uitvalsbasis voor onze andere campagneactiviteiten. De komende weken gaan we gezamenlijk langs de deuren in Altena om te praten met inwoners en te luisteren naar de problemen waar zij tegenaan lopen. Veel inwoners maken zich zorgen over de veiligheid in Altena. Daar willen we als VVD dan ook extra op inzetten. Dat geldt ook voor de bouw van nieuwe woningen. Van veel mensen hebben we gehoord dat het moeilijk is een woning te vinden. Wat ons betreft zet de gemeente alles op alles om de komende jaren flink bij te bouwen.”