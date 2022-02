Achtstegroepers maken kennis met Altena College door leuk kennismakingsprogramma

SLEEUWIJK • ‘Ik weet waar de aula is, want ik heb vorige week een rondleiding gehad!’ Een achtstegroeper neemt zijn klasgenoten mee naar de aula van het Altena College voor de start van de Altena Experience: de doe-middag voor groep 8. “We zijn superblij dat we leerlingen van groep 8 de afgelopen maanden een leuk en divers kennismakingsprogramma hebben kunnen aanbieden. En zij zo écht hebben kunnen ervaren hoe leuk het is om leerling op het Altena College te zijn”, vertelt conrector Hilde van Haaften.

Het programma voor leerlingen van groep 8 is op de meeste middelbare scholen bijna afgelopen en de leerlingen gaan zich nu richten op het inschrijven bij hun nieuwe school. Het Altena College organiseert inschrijfdagen, met inloop op een tijdstip naar keuze, op maandag 14 maart (van 16.00 tot 20.00 uur) en dinsdag 15 maart (van 18.00 tot 20.00 uur).



De komende weken zijn er op het Altena College nog steeds activiteiten waarmee leerlingen sfeer kunnen proeven. Zo kunnen leerlingen van groep 8 zich tot eind februari inschrijven voor de Altena Sneak Peek. Via de website kan er een afspraak geboekt worden voor een échte rondleiding door de school, in groepjes van 10 leerlingen, met heel veel leuke weetjes en informatie. Ook kan tot en met eind maart de virtuele Open Dag bezocht worden via www.virtualtouraltenacollege.nl.

Tijdens de doe-middag Altena Experience is er voor ieder wat wils. Of je nu technisch bent, creatief, sportief of juist alles wil weten over de wereld van vroeger en nu: het zit er allemaal in. Conrector Van Haaften kijkt terug op een ontzettend leuke doe-middag: “Het leuke van deze doe-middag is dat leerlingen kunnen kiezen voor de Experience die het dichtst bij hun interesse ligt, maar ook kennismaken met andere vakken die je krijgt als brugklasser.”