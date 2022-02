Gratis activiteiten voor jongeren in Altena tijdens voorjaarsvakantie

Altena • Jongerencentrum ‘De Pomp’ en stichting Tienerfriends organiseren, van maandag 28 februari tot en met zaterdag 5 maart, samen met allerlei organisaties en verenigingen uit Altena tal van toffe activiteiten voor jongeren van 12 tot 23 jaar. Deze activiteiten vinden plaats in heel Altena.

Tijdens deze week zullen verschillende (sport)verenigingen, jongerenorganisaties, maar ook lokale bedrijven hun krachten bundelen om een aantrekkelijk programma aan te bieden. Zo kan er worden geklommen in het klimpark in Hank, wordt er een speciale Extreme Fit Challenge aangeboden door studio Aktief in Giessen en zijn er nog tal van andere activiteiten zoals lasergamen, Archery Tag en verschillende graffitiworkshops. Op zaterdag 5 maart kan er geabseild worden op een mobiele klimtoren op Het Rond in Woudrichem.

Deze speciale vakantieweek is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de winter & summergames. Dit is een initiatief van de Johan Cruyff foundation, Krajicek foundation en Sociaal Werk Nederland . Aan deze week wordt medewerking verleend door YFC Altena (De Pomp), Stichting Tienerfriends (De Friendship), de Heeren van Altena, ACKC, AltenaTV, Beleef Altena, Darom Productions, Zwembad Werkina, vv GDC, De Hartenjager, Studio Aktief, Autobedrijf Uitwaard en Team Biesbosch.

Jongeren kunnen zich vanaf vrijdag 18 februari, vanaf 12.00 uur, inschrijven via: www.reconnectyouth.nl. Deelname is gratis.