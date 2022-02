SGP stelt schriftelijke vragen aan college over jaarwisseling

ALTENA • Theo Meijboom heeft namens de fractie van de SGP schriftelijke vragen aan het college gesteld, naar aanleiding van de raadsinformatiebrief die de partijen ontvingen over de jaarwisseling. Meijboom benadrukt er heel veel goed is gegaan tijdens de jaarwisseling, maar constateert ook excessen.

‘Voorop staat dat heel veel is goed gegaan tijdens de jaarwisseling en is er bij de fractie van de SGP Altena dan ook veel waardering voor de grote inzet van vele ambtenaren, politie, hulpverleners, maar ook van u, burgemeester, om de jaarwisseling in goede banen te leiden’, steekt Meijboom van wal. ‘Helaas moeten we ook constateren dat, ondanks alle inzet, er op diverse plaatsen in de gemeente, maar vooral in Veen, de openbare orde en veiligheid in de aanloop naar- en tijdens de jaarwisseling ernstig is verstoord.’

In de raadsinformatiebrief stelde het college dat het naleven van onder andere het vuurwerkverbod ondergeschikt was aan het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Meijboom wil van het college weten hoe het afsteken van zwaar (illegaal) vuurwerk los kan worden gezien van handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hij vraagt zich ook af of de veiligheid van omstanders en omwonenden niet daadwerkelijk in gevaar geweest is.

Op de constatering van het college dat de sfeer tijdens de jaarwisseling doorgaans gemoedelijk was, vraagt Meijboom zich af of een dergelijke opmerking recht doet aan de (meestal oudere) inwoners die met- of zonder huisdieren tijdens de jaarwisseling ‘in grote angst afwachten tot het geweld op straat is geluwd’.

Ook wil de lijsttrekker van de SGP weten hoeveel aanhoudingen er tijdens de jaarwisseling zijn verricht. Aansluitend hierop vraagt Meijboom zich af of er schade is verhaald en zo ja, bij hoeveel personen en voor welk bedrag. Tot slot wil Meijboom van het college weten of men ook zicht heeft op de omvang van de schade in het private domein.