Oerlemans Plastics verdeeld 8.000 euro over vijf goede doelen

GENDEREN/GIESSEN • Bij verpakkingsproducent Oerlemans Plastics werd maandagavond tijdens een nieuwe editie van de Goede Doelen Actie, maar liefst 8.000 euro verdeeld over vijf goede doelen in de gemeente Altena.

In november 2021 schreven 20 doelen zich in voor de jaarlijkse Goede Doelen Actie van Oerlemans Plastics. Vanwege de huidige coronasituatie en de weerslag hiervan op de goede doelen in Altena, heeft Oerlemans besloten om het prijzengeld te verhogen van 5.000 euro naar 8.000 euro. De vijf winnaars van editie 2021 hebben een breed draagvlak in de samenleving en beslaan samen een groot gebied binnen de gemeente Altena.

De personeelsleden van Oerlemans Plastics hebben hun stem uitgebracht op de ingestuurde initiatieven. Na het tellen van alle stemmen is de volgende uitslag ontstaan:

Hospice Altena, uit Sleeuwijk, is op de eerste plaats geëindigd, zij ontvingen 2.500 euro. Hospice Altena is een vangnet voor mantelzorgers en bewoners in de laatste fase van hun leven. Meer dan tachtig vrijwilligers zijn betrokken bij de dagelijkse zaken om de mantelzorgers te ontlasten en het een thuis te laten zijn. Op de tweede plaats staat Stichting Sosijn uit Dussen, zij wonnen 2.000 euro. Sosijn is een kleinschalige vorm van wonen, dagopvang en logeren voor kinderen met een (meervoudige) beperking.

Koffiehuis De Buurvrouw, nummer drie op de lijst, is de winnaar van 1.500 euro. Koffiehuis De Buurvrouw is een gezellig non-profit koffiehuis in Wijk en Aalburg. Aan de hand van thema’s drinken, delen & dienen geven ze vorm aan de missie: een goede buur voor de ander. Maaswaarden ouderenzorg ontving een bedrag van 1.000 euro. Maaswaarden is er voor ouderen met een hulpvraag. Ze zijn er voor cliënten, bewoners, hun familie, mantelzorgers en hun netwerk. Samen met ruim 300 medewerkers en evenveel vrijwillige collega’s bieden zij liefdevolle zorg en ondersteuning. Inloophuis Altena won eveneens 1.000 euro. Dit inloophuis is een ontmoetingsplek voor iedereen, ongeacht leeftijd, die direct of indirect met kanker te maken heeft of heeft gehad. Persoonlijke aandacht, een luisterend oor, betrokkenheid van gastvrouwen en gastheren, rust en warmte vind je bij Inloophuis Altena.

Als regionaal werkgever heeft Oerlemans Plastics ervoor gekozen om in de gemeente Altena jaarlijks goede doelen te steunen met een donatie. “Het is goed om lokale initiatieven te steunen en mee te laten delen in de economische welvaart van onze bedrijven,” zegt Johan Kranenbroek, algemeen directeur Oerlemans Plastics. “Onze werknemers kunnen door hun stem betrokkenheid tonen bij goede doelen die de leefbaarheid in de maatschappij van Altena verhogen.” Vanwege onze groei zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s. Wil je ook meestemmen? Kijk op https://www.oerlemansplastics.nl/vacatures/.

De goede doelen in de regio Altena hebben zich eind vorig jaar aan kunnen melden na een oproep via de lokale media. Vervolgens heeft het personeel hun stem uitgebracht. De doelen met de meeste stemmen komen in volgorde van aantal stemmen in aanmerking voor een geldbedrag. Als voorwaarden voor deze ondersteuning moeten de initiatieven actief zijn in de gemeente Altena en de afgelopen drie jaar geen winnaar zijn geweest bij de Oerlemans Goede Doelen Actie.