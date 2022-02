Baas Sfeervol Wonen sluit de deuren: ‘Moeilijk aan personeel te komen’

WERKENDAM • Gert en Rianne Baas sluiten binnenkort de deuren van hun zaak ‘Baas Sfeervol Wonen’ in Werkendam. Hierdoor komt er na 38 jaar een einde aan het familiebedrijf dat gespecialiseerd is in meubels en stofferen.

Eind september vorig jaar raakten Gert en Rianne in gesprek met de vertegenwoordiger van een bedrijf. Hij stelde een belangstellende te kennen voor het pand waar Baas Sfeervol Wonen in gevestigd is. “Dat kwam voor ons onverwachts”, vertelt Gert. “Toen zijn we er over na gaan denken en hebben we alle dingen op een rijtje gezet. Uiteindelijk hebben we besloten met de zaak te stoppen.”

Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Zo zijn de dochter en zoon van Gert en Rianne niet geïnteresseerd in een eventuele overname van het bedrijf. “We hebben dus geen opvolging”, zegt Gert.

Personeelstekort

Ook was de woonwinkel al meer dan een jaar op zoek naar een nieuwe stoffeerder. “Het is moeilijk om aan personeel voor de buitendienst te komen”, stelt de Werkendammer. “Ondanks verschillende advertenties, reageert er niemand. Dit probleem speelt bij meerdere collega’s, vertellen ze.”

Door het gebrek aan personeel draaide Gert de afgelopen tijd weer mee in de buitendienst. Daarnaast moest hij de winkel aan de Vierlinghstraat runnen. “Dit werd alles bij elkaar een beetje teveel”, zegt Gert. Alle factoren bij elkaar opgeteld, was het besluit om het pand van de hand te doen en de winkel te sluiten de juiste.

Gert en Rianne geven aan het contact met de trouwe groep klanten te zullen gaan missen. Evenals de samenwerking met het personeel van de woonwinkel. Het werk zelf zal Gert ook missen. “We zullen zien hoe het loopt, misschien ga ik wel iets anders doen.”

Uitverkoop

Tot eind april zal Baas Sfeervol Wonen nog open zijn. Tot die tijd wordt er een opheffingsuitverkoop gehouden. Alles wat nu nog in de zaak staat, en dat zijn nog best wat meubels, gaat de deur uit met flinke kortingen. Daarbij geldt ‘op is op’ en ‘weg is weg’. In november hoopt een nieuwe meubelwinkel, die iets klassieker georiënteerd is, de deuren te openen in het pand.