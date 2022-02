Verba verbouwt bakkerij op Hoogstraat: ‘We willen voor Pasen klaar zijn’

WERKENDAM • Alleen de aanbouw uit 2012 wordt gespaard tijdens de rigoureuze verbouwing van de bakkerij op Hoogstraat 40. Verba nam begin oktober het bedrijf over van Maar van den Steenhoven. In twee maanden tijd wordt de gehele bakkerij en de winkel vernieuwd. De verkoop van vers brood, gebak en lekkere koekjes gaat gewoon door in de tijdelijke verkoopwagen.

“We hebben de bakkerij in oktober overgenomen, liefst waren we al in november met de verbouwing begonnen om dan voor Kerst klaar te zijn. Maar vanwege de benodigde vergunningen lukte dat niet meer, nu willen we voor Pasen klaar zijn”, zo vertelt Verba-eigenaar Christiaan van der Vegt. Op 8 januari werd begonnen met de sloop van de bakkerij, alleen het nieuwste gedeelte uit 2012 blijft staan.

Zo had de bakkerij nog een houten vloer en was het interieur deels verouderd. Datzelfde gold ook voor de winkel. “Daarom is besloten om alles te vernieuwen. Straks kunnen klanten vanuit de winkel door een glazen wand in de bakkerij kijken. Zo kunnen ze zelf zien dat alles vers gebakken wordt. Daarvoor moesten we wel een draagmuur slopen.” Na de verbouwing wordt de winkel eens zo groot als voorheen. De ingang met nieuwe, automatische deuren blijft aan de Hoogstraat. De uitgang wordt straks gesitueerd aan het Merweplein. Klanten kunnen dan met hun boodschappen direct in de auto stappen. Langs die zijde worden ook drie grote ramen geplaatst. “De nieuwe inrichting wordt net als in onze andere Verba winkels in Sleeuwijk, Rijswijk en Brakel.”

Het merendeel van het assortiment in de winkels wordt gebakken in de bakkerij in Brakel, in de Werkendamse bakkerij wordt gebak gemaakt. Dat gaat ook tijdens de verbouwing gewoon door in de aanbouw uit 2012. “Werkendammers moesten eerst nog wat wennen, iedere bakker heeft toch zo zijn eigen producten en recepten”, zo is de ervaring van Van der Vegt. Zo waren de speculaasjes en bokkepootjes van de vroegere bakker Maar van den Steenhoven geliefd in Werkendam. Tijdens de verbouwing verkoopt Verba zijn bakkersproducten vanuit een verkoopwagen naast de winkel. “Dat loopt verrassend goed, mensen vinden het makkelijk dat ze nu geen mondkapje op hoeven.” De verkoopwagen is zes dagen per week open. De verbouwde winkel en bakkerij worden op 30 maart feestelijk heropend.