Corine de Bruijn exposeert in de Kruitmagazijnen in Gorinchem

GORINCHEM • Corine de Bruijn (1977), opgegroeid als fruittelersdochter in het Betuwse dorpje Herwijnen en sinds 2005 woonachtig in het centrum van Gorinchem, exposeert momenteel in de Kruitmagazijnen aan de Dalemwal 19b in Gorinchem.

De voorliefde voor creatieve uitingen zat er al vroeg in; van tekenen & schilderen naar kleding tot toneel. Ze volgde opleidingen Mode & Kleding en Kunstacademie ‘Willem de Kooning’ richting illustratie. Na ruim 20 jaar gewerkt te hebben in ondersteunende administratieve functies op kantoor, heeft ze zichzelf ruimte gegeven om zich volledig op de schilderkunst te richten, met als resultaat de expositie ‘Animalfarm’ in de Kruitmagazijnen. Corine: “Dieren zijn ontwapenend, puur en direct, bijna menselijk, met elk een eigen karakter; ze zijn mijn favoriete onderwerp!”

Deze expositie is gestart op zaterdag 12 februari en loopt tot en met 30 april 2022. Elke zaterdag en zondagmiddag is er vrije inloop van 13:30 tot 17:00 uur.

Een schilderij op maat kan gerealiseerd worden, belangstellenden daarvoor kunnen contact opnemen via de website www.dierschilderij.nl.