Veertigste editie Open Coffee Altena gaat naar Werkendam

WERKENDAM • De veertigste editie van Open Coffee Altena gaat naar Werkendam. En wel naar een locatie waar gezondheid, fitness en vitaliteit hoog in het vaandel staan, namelijk Sportschool Sportivity. Op 17 maart aanstaande netwerken ondernemers uit Altena en omgeving dus sportief.

Open Coffee Altena trekt al tien jaar door de regio. Netwerken op verschillende locaties, steeds bij andere ondernemers. En onveranderd B2B met ‘Coffee’ als brandstof. Altijd gratis, onverminderd laagdrempelig en zodanig opgezet dat netwerken maximaal effectief kan zijn.

Het credo sinds 2011 is dan ook: ‘Maak drie tot vijf nieuwe contacten en je netwerkmoment is geslaagd.’ Want dat is waar het al een decennium lang om gaat: het leggen van nieuwe contacten. Wie verwacht business te scoren (alles is trouwens mogelijk) tijdens de netwerkmeeting stellen we maar teleur.

Het credo is immers ‘geven is het nieuwe zakendoen‘. Dé best passende netwerkvraag, na de kennismaking, is: ‘Waarmee kan ik jou verder helpen?’ Op 17 maart mogen die vragen, en andere, weer gesteld werden bij Open Coffee Altena 40.0 bij Sportivity aan de Van der Kunstraat 4 in Werkendam. Wees welkom van 9:30 tot 11.00 uur. Aanmelden is dit keer verplicht. Dat kan via de website www.ondernemendaltena.nl.