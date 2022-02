Hoge boete voor mishandeling van vrouw: ‘Geen ander logisch scenario’

NOOTDORP/WIJK EN AALBURG • Wijk en Aalburger Jan S. (56) is dinsdag door de Haagse politierechter veroordeeld tot een boete van duizend euro, omdat hij zijn voormalig echtgenote zou hebben mishandeld door kokend water over haar billen te gieten.

De vrouw hield er tweedegraads brandwonden aan over. De politierechter veegde de ontkenningen van de verdachte terzijde. “Er is geen ander logisch scenario dan wat het slachtoffer beweert.” De mishandeling zou zijn gebeurd op 6 maart 2019. in het huis van het slachtoffer. Volgens de vrouw, die samen met de verdachte een dochter heeft, maar al een half jaar niet meer met de Wijk en Aalburger samenwoonde, lag zij die dag al vroeg te slapen. Totdat ze door een hevige pijn uit haar slaap wakker schrok. Ze begon luidkeels te gillen, wat haar dochter alarmeerde. Die zag haar vader snel het huis uitgaan.

Toen de dochter bij haar moeder ging kijken zei het slachtoffer maar dat de kruik was ontploft. In de badkamer vond de vrouw een waterkoker. De volgende dag constateerde de huisarts tweedegraads brandwonden op beide billen. Hij stuurde de vrouw door naar het ziekenhuis en maakte foto’s van de verwondingen. Pas in juli 2021 stapte het slachtoffer naar de politie. Ze verklaarde dat haar man al vaker geweld had gebruikt en teveel dronk.

Geen sprake van, vond de verdachte, die de mishandeling in alle toonaarden ontkende. “Ik ben nooit gewelddadig geweest. En heb al helemaal geen drankprobleem.” Zijn advocaat vond het slachtoffer ongeloofwaardig. Volgens de raadsman zouden de billen op de foto van een ander zijn, en ook niet gefotografeerd door de huisarts. “De bilspleet is niet verwond. Hoe kan dat bij overgieten? Het lijkt eerder dat iemand op de billen is gaan zitten.” Het slachtoffer zou volgens de raadsman haar huwelijk hebben willen redden en mogelijk uit wraak hebben gehandeld.

De verdachte werd ter zitting ook nog beschuldigd van het vervalsen van de handtekeningen van het slachtoffer, om een lening bij de ING te kunnen afsluiten. Het bewijs daarvoor vond de politierechter wél te mager.