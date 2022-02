Naar de middelbare school: ‘Ik heb er vooral veel zin in’

SLEEUWIJK • Een nieuwe school, met nieuwe mensen en nieuwe docenten. De komende tijd kiezen ook de leerlingen van groep 8 in Altena een nieuwe school binnen het voortgezet onderwijs.

Lieve, Romy en Nick zitten alle drie in groep 8 van PCB De Morgenster en moeten in dit schooljaar kiezen naar welke school ze volgend jaar gaan. Echt spannend vinden ze dat niet. “Ik heb er vooral veel zin in”, vertelt Romy. Ze heeft nog niet definitief gekozen naar welke school ze gaat. “Ik wil iets met zorg of met paarden doen, dus ik kan nog kiezen uit een aantal scholen in de buurt.”

Haar klasgenoot Nick is er al wel uit naar welke school hij gaat: “Ik wil boswachter of kok worden. Als je weet wat je wilt worden, is het wel makkelijker om een school te kiezen.” Ook Lieve zit bij Romy en Nick in de klas. Haar oudere broer zit op de middelbare school en ze is wel een beetje geschrokken van het huiswerk dat hij nu heeft. “Hij is vaak tot 17.00 uur op het Leerplein bezig. Zoveel huiswerk hebben we nu natuurlijk niet.”

Nick verwacht dat het met het huiswerk op de school van zijn keuze wel meevalt. “Daar kun je je huiswerk gewoon op school maken. Wat mijn advies ook is, ik weet nu al zeker dat ik niet naar het gymnasium wil. Als ik zie hoeveel huiswerk ze daar krijgen, dan wil ik dat echt niet.”

Bij de keuze voor een nieuwe school vinden Romy en Lieve het vooral belangrijk dat de school dichtbij is. “Ik wil best naar Gorinchem fietsen”, vertelt Romy. “Maar met de bus naar Utrecht of zo zie ik echt niet zitten.” De leerlingen realiseren zich dat het op de nieuwe scholen best even wennen zal zijn. “Ik hoop dat ik een plattegrond krijg om de weg in de school te leren”, zegt Nick.

Romy denkt dat het vooral wennen is dat ze straks niet meer de oudste leerlingen van de school zijn: “Straks zijn we weer de kleinsten. Maar dan ga ik gewoon een brutale mond opzetten en dan kom ik er ook wel.”

