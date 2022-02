Dillis de Vries: ‘Laat Altena maar komen, wij zijn er klaar voor’

WOUDRICHEM • Komende zaterdag hervat Woudrichem de competitie na de lange coronastop. Op het programma staat meteen de derby tegen Altena. Altijd een beladen wedstrijd. “Wij zijn er klaar voor”, zegt Dillis de Vries, aanvaller bij Woudrichem.

De Vries is een vertrouwd gezicht bij Woudrichem. De rechteraanvaller vertoont al bijna tien jaar zijn kunsten in het eerste elftal. De bijna 28-jarige De Vries voelt zich dan ook prima op zijn plek op het Bolwerk. “Het is mijn cluppie waar het allemaal begonnen is. Een mooie club ook met een rijke historie”, zegt hij. “Het is hier ook ons kent ons en het is voor mij vertrouwd.”

Een karakterschets van een Woerkummer geven, kost hem enige moeite. “Wat zal ik daarop zeggen. Sowieso hebben we wel een eigen mening. Ook zijn we wel direct en we laten ons niet snel gek maken. We durven ook wel van ons af te bijten. De sfeer is hier ook altijd goed en in de kantine is het gezellig na de wedstrijd. Bij uitwedstrijden staat er ook altijd meer publiek van Woudrichem dan van de thuisclub.”

Beu is De Vries het dan ook zeker niet na bijna tien jaar in het eerste elftal. “Ik kan nog wel een paar jaartjes door”, merkt hij gevat op. “Ik speel hier nog steeds met plezier, al lopen we door corona de laatste jaren wat aan te modderen.” Over de lange coronastop is hij dan ook minder te spreken. “Voor mij persoonlijk was er geen reet aan. Ik ben ook niet zo’n type, dat elke avond maar een rondje gaat hard lopen.”

“Het gaat dit seizoen een beetje met vallen en opstaan”, stelt De Vries. “Een beetje wisselvallig. Je hebt in de tweede klasse ook weinig ploegen, die erbovenuit steken. Iedereen kan van iedereen winnen. Met mezelf is het een beetje hetzelfde verhaal. De ene wedstrijd scoor ik een acht en de volgende wedstrijd een vijf.”

Voor de coronastop won Woudrichem vier wedstrijden, te weten tegen Tricht, Drechtstreek, Arkel en Wilhelmina’26. Het speelde één keer gelijk tegen GJS en verloor vier wedstrijden, te weten tegen Roda Boys, SVW, Wieldrecht en EBOH. Het dieptepunt was de 0-6 nederlaag tegen EBOH. “We hadden echt een off-day. Dat was echt een zeperd. We gaven totaal niet thuis en werden compleet weggespeeld”, weet De Vries nog wel.

“De beste wedstrijd was tegen Wilhelmina’26. Dat was een goeie overwinning. We wonnen daar in Wijk en Aalburg met 2-5.” Woudrichem heeft een goede mix in de selectie met de mannetjesputters Wilty en Danny Schaap, sterkhouders als Jamy Goemaat, Nick van Giessen, Yoeri Duyzer en Aljan Dekker, een paar flegmatieke en creatieve spelers als Tim Saaman, Dillis de Vries en Bori Secreve en natuurlijk de jonkies Rick Naayen, Senna Kant, Mike van Wouwen en Stefan de Bok. “In elke linie hebben we wel een sterkhouder staan met een opvulling van de jonkies. Dus met de toekomst zit het ook wel goed”, stelt De Vries.

Nu kan Woudrichem zich focussen zich op de eerste wedstrijd na de lange coronastop. Het is meteen de derby tegen Altena. “Dat spreekt mij wel aan. Daar zit je toch voor op voetbal. Als je dan nu tegen Altena mag beginnen, is dat wel een mooi affiche. Gelukkig mag het publiek er ook weer bij”, kijkt De Vries er naar uit. Behalve het eigen ego staat er zaterdag meer op het spel. Beide ploegen schurken tegen de top vier aan, op een gedeelde vijfde plaats op de ranglijst. Het is dus aanhaken of afhaken.

“Altena is een geduchte tegenstander. Ik verwacht, dat ze met de batterij opgeladen naar ons toe komen”, stelt Dillis de Vries. De laatste keer won Altena met 0-4, dus kunnen de Woerkummers de borst natmaken. “Wij hebben wel wat recht te zetten”, weet Dillis. Schrik heeft hij met zijn Woerkumse inborst echter niet voor de Nieuwendijkers. “Het is altijd een geduchte tegenstander, maar ik denk dat zij banger zijn voor ons dan wij voor hen. We zijn niet zo snel bang. Wij kunnen ons voor dit soort wedstrijden ook wel opladen en moeten er gelijk volle bak op gaan”, stelt De Vries.

Nico van Es