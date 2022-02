Jezus Leeft brengt bezoekt aan Voedselbank Altena: ‘Willen niet zomaar voedsel geven’

SLEEUWIJK • Voedselbank Altena is in 2006 ontstaan op initiatief van een aantal kerken in Sleeuwijk. Later is de stichting aangesloten bij de landelijke voedselbank. Johan de Vos en Cornelis van Breugel van Jezus Leeft gingen op bezoek bij de voedselbank die nog altijd in Sleeuwijk gevestigd is.

Voordat iemand in aanmerking komt voor de voedselbank, wordt er een intake gedaan door Stichting Trema, Farent of Vluchtelingenwerk. Zij bepalen of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor de voedselbank. Gert Schermers, coördinator van Voedselbank Altena, vertelt over het werk van de voedselbank. “Er komen hier mensen die het financieel moeilijk hebben als gevolg van een scheiding, of geen werk, zoals zzp-ers. Ongeveer een derde is statushouder (vluchteling met verblijfsvergunning, red.)”. Men mag maximaal drie jaar achtereen gebruik maken van de voedselbank. Naast het voedsel krijgt men ook een hulpprogramma.

Om in aanmerking te komen mag een persoon niet meer dan 250 euro vrij te besteden hebben (of 350 euro per echtpaar), per kind komt daar 100 euro bij. Bij Voedselbank Altena komen nu ongeveer negentig gezinnen. “Dit is wel eens meer geweest, circa 125”, zegt Schermers. Op stickers die op de kratten zitten, wordt aangegeven hoe groot het gezin is en hoeveel er in het krat moet. De kratten worden wekelijks gevuld door vrijwilligers. De hoeveelheid eten is echter niet genoeg voor één week, het is aanvullend. Zelf zal men nog steeds boodschappen moeten doen volgens Schermers, die naast zijn eigen baan dit werk twee dagen in de week erbij doet.

Gelukkig krijgt de voedselbank voedsel van bedrijven, bakkerij, supermarktketens en kerken. Er zit een logistiek systeem achter van distributiecentrum tot en met het lokaal aanleveren van voedsel. “We willen niet zomaar voedsel geven, maar ook gezond voedsel volgens de ‘schijf van vijf’”, zegt Schermers. “Men levert het liefst verse groenten. Wanneer er te weinig is, wordt dit aangevuld met potten. Om de volledige schijf van vijf te dekken is er behoefte aan fruit, sla en andere verse groenten. Men gaat zelf ook op pad om voedsel in te zamelen, boeren zijn dan vaak bereid wat te geven. Onlangs met kerst zijn er kerstpakketten binnengekomen, onder andere door een actie van Jongerencentrum de Pomp, dit is dan iets extra’s voor de gezinnen.”

De gemeente Altena geeft subsidie zodat de huur grotendeels kan worden betaald. Op de vraag waar de voedselbank behoefte aan heeft, noemt Schermers het verse voedsel. Indien de gemeente hier aanvullend subsidie voor zou kunnen verstrekken, zou dit erg welkom zijn. Jezus Leeft geeft aan voornemens te zijn dit punt in te brengen, als ze in de gemeenteraad zouden komen. Gelukkig komen er ook giften bij de voedselbank binnen, waar men zelf aanvullend vers voedsel van koopt. Naast voedsel zijn ook middelen nodig, zoals het vrachtwagentje die vervangen moet worden of de energiekosten die betaald moeten worden. Men heeft koelsystemen die energie verbruiken en dat moet allemaal bekostigd worden. De voedselbank dient te voldoen aan de warenwet, want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan ineens op de stoep staan. Voedsel zoals rijst wordt daarom op voorraad gehouden, met het nauwkeurig bijhouden van de houdbaarheidsdatum. De voedselbank zoekt overigens nog invulling voor de vacature van voorzitter, in het bestuur van de voedselbank.