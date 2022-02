Biesbosch MuseumEiland ontvangt opnieuw Gouden Green Key certificaat

WERKENDAM • Het Biesbosch MuseumEiland heeft het Green Key certificaat, niveau goud, voor het zesde achtereenvolgende jaar ontvangen. Met een Green Key certificaat draagt het Biesbosch MuseumEiland bij aan de versterking van het duurzame imago van haar accommodatie.

Green Key is het wereldwijde keurmerk voor duurzame accommodaties in de toeristisch-recreatieve sector en congresmarkt. Wereldwijd zijn er 3200 Green Key’s in 65 landen. In Nederland mogen in 2022 bijna 700 accommodaties het keurmerk voeren. De criteria van Green Key zijn meetbaar en concreet. De gecertificeerde bedrijven worden periodiek door onafhankelijke keurmeesters gecontroleerd. Green Key gecertificeerde accommodaties verminderen aantoonbaar CO2 en dragen daarmee hun steentje bij aan klimaatdoelstellingen.

Toch gaat het niet alleen over klimaatdoelstellingen, CO2-reductie of een verantwoorde menukaart. “Een belangrijk hoofdstuk binnen Green Key is Maatschappelijke Betrokkenheid. Hoe staan we als bedrijf in onze buurt, regio of land of zelfs in de wereld. Dit kan dan gaan van betrokkenheid bij bijvoorbeeld het verduurzamen van de regio of het in dienst hebben van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”, vertelt Green Key-coördinator Ingrid Koops van het Biesbosch MuseumEiland.

“Iedere twee jaar worden we bezocht door keurmeesters die checken of alles klopt. Daar komt bij dat dit jaar de normen vernieuwd zijn. Dit betekent voor ons ook weer nieuwe uitdagingen. Green Key is voor ons altijd weer een mooi ijkmoment om te zien waar we staan in het verduurzamen van ons bedrijf”, aldus Koops.