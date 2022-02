Vispassage tussen Biesbosch en wateren in Altena door visveilige pompen en vislift

HANK • Vissen kunnen voortaan ongestoord zwemmen van de natuur in de Biesbosch tot diep in Altena. Waterschap Rivierenland heeft de laatste drempels hiervoor weggenomen, met de plaatsing van visveilige pompen in gemaal Oostkil bij Hank en een vislift bij de historische Papsluis onder Werkendam.

Gemaal Oostkil pompt sinds 1969 water uit de polders naar de Biesbosch als het nat is en laat water naar binnen als het droog is. Veel vissoorten bleken de pompen niet te kunnen passeren. De inlaat is nu aangepast en er staan nu twee visveilige pompen. Uit tests bleek dat 99 procent van de vissen het gemaal veilig passeren. Dat is hoger dan de vereiste 95 procent die het waterschap hanteert bij nieuwe gemalen. De besturing is bovendien vernieuwd, capaciteit en rendement zijn vergroot. Tijdens de werkzaamheden in het najaar bleef het gemaal in bedrijf via een tijdelijke pompinstallatie.

In de sluisdeuren van de Papsluis is een ‘rinket’ opengezet, een luikje onder water. Aan de polderzijde is een vislift gebouwd in de dam tussen de sluiskolk en de poldersloten. Deze zelfdenkende vispassage herkent elke vis en stelt de ideale stroomsnelheid in om de dam te passeren. De vislift voorziet in eigen onderhoud én houdt de kwaliteit van het water in de gaten. Met deze ‘Smart Vislift’ won het waterschap in 2019 de waterinnovatieprijs in de categorie Digitale Transformatie.