Stagemarkt Wetech op Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem

GORINCHEM • Op donderdag 17 februari strijken bedrijven uit de stichting Wetech neer op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem om de techneuten van de toekomst enthousiast te maken voor hun bedrijf. Er wordt die dag een stagemarkt gehouden voor derdeklassers.

Een stageplek is meer dan belangrijk voor de leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek. Niet alleen brengen de derdeklassers drie weken aaneengesloten door bij hun stagebedrijf, ook doen ze vast de nodige inspiratie op voor hun stage in het examenjaar. Veel leerlingen gaan uiteindelijk werken bij één van de bedrijven waar ze stagelopen, dus dat het kiezen van een passende stage belangrijk is, staat buiten kijf.

Frank Dane is, naast docent Metaaltechniek, ook stagecoördinator op het Gilde. Samen met zijn collega Mari Hijkoop regelt hij de informatievoorziening voor de leerlingen en maakt hij de stagecontracten in orde. “De leerlingen worden na een korte uitleg de markt op gestuurd”, legt hij uit. “Om kennis te maken met de bedrijven binnen de gekozen vakrichting. De jongens en meiden uit de Metaaltechniek, gaan dus naar bedrijven die in de metaalbewerking zitten, terwijl de leerlingen uit de Bouw uiteraard naar bouwbedrijven gaan.”

Zelfstandig contact leggen met je potentiële werkgever is nog best wel spannend voor de leerlingen. Niet alleen is deze stagemarkt dus een plek om een stage op te doen, de leerlingen doen ook de nodige netwerk-ervaring op. Op de markt worden contactgegevens uitgewisseld, waarna leerlingen uiteindelijk een stageplek kiezen. Later in het jaar gaan de leerlingen vervolgens drie weken aaneengesloten aan de slag bij het bedrijf van hun keuze.

De bedrijven uit de stichting Wetech, de bedrijvenkring die rond het Gilde Vakcollege Techniek en het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg staat, zijn eveneens enthousiast over de stagemarkt. In de regio is een nijpend tekort aan vakmensen. Het Gilde is de kweekvijver van waaruit vakmensen het werkveld in worden gestuurd. Een vruchtbare samenwerking voor zowel de school als de bedrijven dus: de leerlingen kunnen ervaring opdoen bij de bedrijven en de bedrijven kunnen kwalitatief personeel aantrekken.