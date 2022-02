‘All You Need Is Love-caravan’ brengt bezoek aan Verschoorschool

SLEEUWIJK • Maandag stond op Valentijnsdag bij de Verschoorschool in Sleeuwijk een heuse ‘All You Need Is Love-caravan’ voor de deur.

De afgelopen weken kon iedereen die dat wilde een videoboodschap insturen voor een leerling of leerkracht op school. De videoboodschappen werden getoond in de prachtig versierde caravan. Veel leerlingen en leerkrachten genoten van de lieve boodschappen die voor hen waren opgenomen. Ook ontvingen alle leerlingen een roos van hun (geheime) liefde, of van de juf, en kregen ze allemaal een lekkere hartjeslolly met een Valentijnswens eraan.

Daarnaast gingen de leerlingen van de Verschoorschool op pad naar hun buren van Trema, De Morgenster, Syndion en het Merwedehuis, om daar een Valentijnskaart, een roos en iets lekkers te brengen als blijk van waardering voor de fijne samenwerking.