Tweede Slag om Altena in juni: ‘Evenement dat Middeleeuwen doet herleven’

ALMKERK • De Tweede Slag om Altena van de re-enactment groep de Heeren van Altena wordt gehouden op 18 en 19 juni aan het Hoekje in Almkerk. Het evenemententerrein ligt pal naast het enige archeologische monument in Altena, de motte van Almkerk. Daar stond ooit het kasteel van de Heeren van Altena.

In aanloop naar de gemeentelijke herindeling in 2019, vond in 2018 de eerste Slag om Altena plaats. In 2021 moest de tweede slag worden uitgesteld vanwege de coronapandemie. De Heeren van Altena werken aan een uitgebreid programma voor de Tweede Slag om Altena, een evenement dat de Middeleeuwen doet herleven. Zo wordt het festival aangekleed met een acht meter hoge replica van het eeuwenoude Slot van Altena. Deze wordt al voorafgaand aan het evenement opgebouwd en wordt in de avonduren verlicht. Geheel passend bij het Middeleeuwse karakter wordt in samenwerking met het Woerkummer bier een echt Altenees biertje gebrouwen met hop uit de regio en het water uit de nabijgelegen Alm. Ook andere ambachtelijke streekproducten krijgen een plek tijdens het evenement.

Op het dagprogramma van zaterdag en zondag staan paarden- en roofvogelshows. Uiteraard wordt op het ‘slagveld’ de Slag om Altena nagespeeld door diverse re-enactment groepen. Vanaf de tribune is goed zicht op de gevechten. Op zaterdagavond wordt een concert gegeven door Altena Brass; het begin van het concert vormt een ode aan het leven van de Middeleeuwse Jacoba van Beieren. Altena Brass speelt op het ‘slagveld’.

Naast demonstraties van Middeleeuwse ambachten is volop aandacht voor het cultuur historisch erfgoed uit de regio. Zo toont Archeo Altena haar maquette van het Middeleeuwse slot in Almkerk. Verder hebben de Heeren van Altena een speciaal lespakket voor de basisschool samengesteld. Daarvoor maken ze gebruik van de Canon van Altena, dat vensters heeft over het kasteel in Almkerk en Jacoba van Beieren. Tijdens de Slag om Altena worden ook fietsroutes en een podcast van de Canon van Altena gepresenteerd. Vanaf april is het definitieve programma beschikbaar en begint de ticketverkoop voor de Slag om Altena.