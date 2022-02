Gemeente feliciteert Schouten Europe met tweede plaats in Innovatie Top 100

ALTENA • Wethouder Roland van Vugt en Albertien Perdok, programmamanager circulair voedselsysteem, brachten op vrijdag 11 februari een bezoek aan Schouten Europe in Giessen. Aanleiding hiervoor was de tweede plaats van het Giessense familiebedrijf in de Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel.

Van Vugt en Perdok brachten namens de gemeente Altena felicitaties over. Schouten Europe behaalde de tweede plaats in de Innovatie Top 100 met haar plantaardige tonijn. De producent van vlees- en visvervangers werd hiermee het meest innovatieve foodbedrijf van Nederland.

CEO Henk Schouten en algemeen directeur Peter Schouten namen de felicitaties en attenties in ontvangst. Wethouder Van Vugt noemde de plantaardige tonijn van Schouten een nieuwe stap in duurzame circulaire voedselproductie passende bij ‘De kracht van Altena’.

De Kamer van Koophandel presenteert elk jaar de KVK Innovatie Top 100, een etalage vol succesvolle innovaties uit het midden- en kleinbedrijf. De afgelopen 15 jaar is deze prijs uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het mkb. De Kamer van Koophandel heeft als missie om de groei van mkb-bedrijven te stimuleren. Innovatie is daarom één van de belangrijkste pijlers. Die pijler uit zich onder meer in de Innovatie Top 100, welke wordt vastgesteld door een deskundige jury.

Schouten startte in 1990 als eerste Nederlandse partij met de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Het bedrijf vermarkt één van de meest uitgebreide en gevarieerde assortimenten ter wereld en levert haar producten in meer dan 50 landen. Ook ontwikkelt het bedrijf veel klant specifieke producten.