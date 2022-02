Pilots in Werkendam en Andel: buurtpreventieteams krijgen training

ALTENA • Elke vier jaar stelt de gemeenteraad het integraal veiligheidsbeleid vast. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders van Altena het Actieplan Veiligheid 2022 vastgesteld. Dit actieplan is bedoeld om het beleid om te zetten in een praktische aanpak. Zo wordt er dit jaar een pilot gestart in Werkendam en Andel.

Voor een zo groot mogelijk resultaat is het plan opgedeeld in drie thema’s, namelijk ‘zorg en veiligheid’, ‘woon- en leefomgeving’ en ‘ondermijning’. Ieder thema kent eigen projecten. Binnen het thema ‘woon- en leefomgeving’ ligt de focus in 2022 op het intensiveren van buurtpreventieteams. Hiervoor gaan in Werkendam en Andel pilots van start, waarbij buurtpreventieteams getraind worden. Tegelijkertijd komt er meer ondersteuning van de buurtpreventieteams door de gemeente.

De samenwerking tussen zorgprofessionals en veiligheidsexperts wordt geïntensiveerd omdat onze samenleving daar nadrukkelijk om vraagt. En uiteraard gaan de acties waarmee ondermijning wordt voorkomen, boven tafel komt en wordt teruggedrongen onverminderd verder.

“Dit plan geeft inzicht in onze activiteiten op het gebied van veiligheid”, zegt burgemeester Egbert Lichtenberg. “Alle inwoners en bedrijven hebben het recht zich veilig te voelen, thuis en op het werk. Met deze acties dragen wij daar als gemeente aan bij. We ondernemen concrete acties om de veiligheid te verbeteren. We staan voor een veilig woon- en leefklimaat en we zetten ons in om georganiseerde criminaliteit in wijken en op bedrijventerreinen tegen te gaan. Dit doen we samen met veiligheidspartners én onze inwoners.”