Mika Schalken gaat voor eerste NK-titel: ‘Het is wel het doel dat we hebben’

• Mika Schalken uit Dussen is de vicekampioen in het Nederlands Kampioenschap Junior Racing.

DUSSEN • De 9-jarige Mika Schalken uit Dussen veroverde vorig jaar verassend de tweede plaats in het Nederlands Kampioenschap Junior Racing. Voor de laatste race stond Mika nog vierde in het klassement, maar door een knappe prestatie tijdens de laatste wedstrijddag mag Mika zich nu vicekampioen van Nederland noemen. Inmiddels zit de winterstop er weer bijna op en begint Mika in april aan zijn tweede seizoen in het NK Junior Racing.

De jonge Dussenaar is door zijn trainingen en wedstrijden vaak op stap. De racebanen en trainingsfaciliteiten liggen immers niet om de hoek. Desondanks heeft Mika een zo’n gewoon mogelijk jeugd. Hij zit in groep 6 van basisschool De Peppel in Dussen en heeft naast het motorrijden, vissen als hobby. Als voordeel heeft Mika dat zijn basisschool met hem meedenkt, wanneer hij races heeft en ver moet reizen voor trainingen.

Ontwikkeling

“Als we op vrijdag kunnen trainen op een baan mag Mika soms thuisblijven van school, zodat hij alvast kan trainen voor de wedstrijddagen”, vertelt vader Peter Schalken, die eveneens een carrière in het motorracen achter zich heeft. “Daar zijn bepaalde regels voor zodra je op NK-niveau rijdt”, verduidelijkt hij. “Wij (Peter en zijn vrouw Wendy, red.) vinden dat hij zoveel mogelijk moet kunnen rijden om zich te ontwikkelen, want het gaat hartstikke goed, maar school is ook belangrijk”, stelt Peter. “Als het op school slecht gaat wordt er niet gereden.”

Dat het op sportief gebied goed gaat met de ontwikkeling van Mika staat buiten kijf. De jongeling mocht vorig seizoen voor het eerst meedoen aan het Nederlands Kampioenschap en wist daarin zeer goed te presteren. “Ik vond het wel spannend om de wedstrijden te rijden, maar had er ook steeds zin in”, vertelt Mika. “De leukste wedstrijd die ik vorig jaar gereden heb was de laatste race”, stelt hij. Tijdens deze wedstrijd werd hij op een regenachtige dag en een uitdagende natte baan vicekampioen. “Vaak zijn de wedstrijden erg spannend”, bevestigt Peter. “Aan de start zie je vaak al gespannen koppies. Ze willen allemaal goed aan de wedstrijd beginnen.”

Op wedstrijddagen begint Mika de dag met een goed ontbijt. “Daarna rijden we met een bus naar de baan toe”, vertelt hij. “Nadat we zijn aangekomen kan ik vaak nog even spelen en doe ik mijn pak aan.” Na een training overlegt Mika met zijn vader over het wedstrijdplan. Een voordeel dat hij daarbij heeft, ten opzichte van veel concurrenten, is dat zijn vader Peter hem veel kan leren over het motorrijden. “Dat is wel erg fijn”, zegt Mika. “Ik heb al veel van hem geleerd. Bijvoorbeeld dat je soms de tandwielen van de motor moet verwisselen en wanneer je moet remmen of juist gas moet geven.”

Volgend seizoen

Ook volgend seizoen hoopt Mika weer hoge ogen te gooien tijdens het NK Junior Racing. De huidige kampioen rijdt dan in een hogere leeftijdscategorie, waardoor de weg naar het kampioenschap open lijkt. Zover willen Mika en Peter echter nog niet kijken. “Het is wel het doel dat we hebben”, zegt Peter. “Maar je kunt niet van te voren voorspellen hoe de wedstrijden verlopen”, merkt Mika slim op. “Alles moet op zijn plaats vallen”, bevestigt Peter.

Door toedoen van de coronapandemie heeft Mika nog niet zoveel kunnen trainen als gewenst, maar gelukkig geldt dat voor alle motorrijders. Binnenkort reist hij af naar Italië, voor een trainingskamp. Daarna volgt nog een trainingskamp in Nederland, waarna de start van het nieuwe seizoen al snel nadert. Op 19 april wordt het seizoen geopend met een wedstrijd in Assen. 2 oktober is de laatste wedstijd van het seizoen, waarin tijdens zeven weekenden veertien wedstrijden worden verreden.

Toekomstplannen

Mika rijdt nu nog op een minibike, maar zal na volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid overstappen op een grotere en zwaardere motor. Omdat het lichamelijk ook zwaarder is om op deze motor te rijden, probeert de Dussenaar nu al aan krachttraining te doen. Dit moet allemaal leiden naar het uiteindelijke doel dat hij zichzelf gesteld heeft. Namelijk, het behalen van de Red Bull Rookies Cup. Dit is een jeugdklasse waarin veelbelovende talenten van tussen de 13 en 17 jaar uitkomen. Alles wat er daarna behaald kan worden, zoals de verschillende MotoGP-klassen, is een heel leuk extraatje.