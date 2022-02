Plannen voor WK-tafel Marianne Vos: ‘Kan dat oud-ijzer nog niet weg?’

• Marianne Vos tijdens de onthulling van de WK-tafel in Genderen in 2014.

ALTENA • Lange tijd leek het erop dat de traditie van de voormalige gemeente Aalburg, om bij iedere wereldtitel van Marianne Vos een WK-tafeltje te plaatsen verleden tijd was. Totdat Vos zondag 30 januari liet zien dat ze het fietsen nog lang niet verleerd is. Met het veroveren van de wereldtitel veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville is het aan de gemeente Altena, om de traditie van Aalburg voort te zetten.

Op het Willem van Oranje College staan op de zolder nog onderdelen voor zes nieuwe tafeltjes. “Deze zijn in 2014 na het WK veldrijden in Hoogerheide door de gemeente Aalburg besteld, toen Marianne de titels nog aan elkaar reeg”, vertelt docent Henk van Noorloos, die de tafeltjes op school laat monteren. “Daarom dachten we destijds: ‘Laten we er maar zeven tegelijk bestellen’.”

Na het plaatsen van het eerste tafeltje in Genderen bleven de WK-titels echter uit en stonden de overige zes te verstoffen op de zolder van de school. “Uit gekkigheid vroeg de conciërge nog wel eens: ‘Kan dat oud-ijzer nog niet weg?’”, vertelt Van Noorloos lachend. Waarna hij eraan toevoegt: “Ik denk dat er nu nog veel tafeltjes gaan volgen, want de laatste anderhalf jaar fietst Vos de straatstenen er weer uit.”

Op de WK-tafel die Van Noorloos nu af wil gaan werken, wordt een roestvrijstaal gelaserd portret van Vos geplaatst. “Hier willen we epoxyhars overheen doen, waardoor er een mooie gladde laag ontstaat. Dan is de tafel meteen weersbestendig en redelijk hufterproof.” Van Noorloos wil voor het verdere ontwerp van het tafelblad een wedstrijd organiseren. Aan de scholen in Altena wordt gevraagd om een ontwerp te maken. Het idee is dat Vos hierna het mooiste ontwerp aanwijst, welke dan op de tafel komt. De school met het winnende ontwerp krijgt de WK-tafel op het plein.

Van Noorloos hoopt dat de gemeente Altena gehoor geeft aan de oproep om de traditie van de voormalige gemeente Aalburg voort te zetten. “Ik heb de wethouder al een appje gestuurd en verwacht dat het wel goedkomt”, zegt Van Noorloos. Als het eenmaal zover komt hoopt hij dat Vos, de vrouw waar het allemaal om draait, erbij kan zijn om de tafel te onthullen. Wethouder Roland van Vugt laat weten dat het idee van Van Noorloos inmiddels gedeeld is in het college.