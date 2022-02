Ruben Siland: ‘Bij mij is het niet alleen voetbal, maar ook de politiek’

SLEEUWIJK • Sleeuwijk doet het dit seizoen beter dan de laatste jaren. In het hart van de verdediging staat de boomlange 26-jarige Ruben Siland zijn mannetje. Siland houdt het niet alleen bij voetbal. Hij is ook actief in de politiek.

Met zijn lengte toornt Ruben Siland met kop en schouders boven de rest uit. De boomlange verdediger van Sleeuwijk doet er zijn voordeel mee. Zijn lengte is een belangrijk wapen bij vrije trappen, hoge ballen en hoekschoppen van de tegenpartij. Ook als Siland met grote passen naar voren rent bij hoekschoppen en vrije trappen voor Sleeuwijk laat hij zich regelmatig gelden als target-man. “Bij kopduels doe ik er wel mijn voordeel mee, maar bij sprinten op de eerste meters is mijn lengte niet ideaal. Als ik naar voren ga, communiceer ik dat even met Toine van der Pijl en Dylan van der Pluijm. Dat werkt perfect”, pakt hij regelmatig een belangrijk doelpunt mee. Opmerkingen krijgt hij wel regelmatig. “Moet ik met jou het kopduel aan, in die trant”, vertelt Siland. “Maar daar maak ik me niet druk om. Dat zit niet in mijn karakter.”

Onmin

Siland voelt zich ook weer als een vis in het water bij Sleeuwijk. Een conflict wat hij jaren terug had met de club is vergeten en vergeven. Hij raakte destijds gebrouilleerd met de club, nadat hij terugkwam van zijn voornemen om te gaan basketballen. Dat namen ze hem op de Roef niet in dank af. “Toen ik terug kwam, kreeg ik te horen, dat ik maar in het derde elftal moest gaan voetballen. Daar was ik niet van gediend. Toen ben ik naar Wilhelmina’26 gegaan.” Na drie jaar in Wijk en Aalburg keerde hij mede op aandrang van zijn vrienden, zoals Jeffrey Molhoek, terug naar Sleeuwijk.

Stabiel

Na de laatste jaren, waarin Sleeuwijk onderaan bungelde in de tweede klasse en twee keer werd gered van degradatie door een coronastop, krijgt Sleeuwijk dit seizoen weer wat kleur op de wangen. De Roefbewoners staan op de tiende plaats op de ranglijst. “Het gaat best wel stabiel dit seizoen. Dat geeft een goed gevoel”, stelt Siland. “Wij moeten het wel hebben van hard werken, maar met Van der Pluijm, Van der Pijl en Molhoek hebben we ook de kwaliteit om een wedstrijd te kunnen bepalen.” De sfeer is ook uitstekend, aldus Siland. “We zijn laatst weer een weekje op trainingskamp gegaan naar Albufeira in Portugal. Dat konden we trouwens wel gebruiken met die coronastop. Iedereen was er wel aan toe. Dan merk je dat we een hechte groep zijn en het was super gezellig.” Op de vraag of er nog meer in zit bij Sleeuwijk in de competitie, blijft hij voorzichtig. “Handhaven is het doel en we zijn niet in de positie om te zeggen, dat we meer willen. We willen ons zo snel mogelijk veilig spelen. Dus daar moeten we ons op focussen.”

Politiek

Naast het voetbal is Siland sinds een half jaar ook actief in de politiek als burgerraadslid bij AltenaLokaal. “Op een gegeven moment zat ik na te denken wat ik voor de gemeenschap kon doen en voor mijn generatiegenoten, zoals met de problemen op de woningmarkt en het milieu. Ik vind het fijn om iets te doen voor de gemeenschap”, kan hij zijn ei er wel in kwijt.

“Als burgerraadslid ondersteun ik de fractie van AltenaLokaal, waarbij ik me prima thuis voel. Soms mag ik ook achter het spreekgedeelte plaatsnemen. Als ik hoor hoe dat het er elders aan toe gaat, denk ik dat we hier in Altena wel goed met elkaar omgaan. Ondanks de meningsverschillen. We laten elkaar in ieders waarde.” Specifieke zaken waar hij zich op wil zich gaan focussen, liggen op het sportgebied en zaken die de jongeren aanspreken, vertelt Siland, die zich ook mag gaan focussen op de gemeenteraadsverkiezingen half maart. “Met de verkiezingen is het helemaal spannend. We hebben nu zes zetels en gaan er vanuit, dat het er meer worden”, wil het jonge talent uit Sleeuwijk, die op plaats negen staat op de lijst bij AltenaLokaal, ook in de politiek scoren.

Door Nico van Es