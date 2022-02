Leefbaarder Hank door Verkeersvisie: zestal plannen gepresenteerd

HANK • Het college heeft de Verkeersvisie Hank af. De afgelopen tijd is er samen met de raad, gemeente, inwoners van Hank, bedrijven en anderen belanghebbenden gewerkt aan deze visie. Dit heeft geresulteerd in een zestal projecten, die de komende jaren de verkeersveiligheid in en rondom Hank moeten verbeteren.

In de kern Hank is op het gebied van verkeer, verkeersveiligheid, -overlast en leefbaarheid veel aan de hand. Door Hank rijdt veel (zwaar) verkeer. Dat zorgt voor een minder goede oversteekbaarheid van onder andere de Jachtsloot en de Kerkstraat, mogelijke andere verkeersonveilige situaties, maar ook voor geluid- en trillingsoverlast. Veel verkeer rijdt ook te hard. Ook de Kurenpolder Recreatie zorgt voor veel verkeer door Hank, dat toeneemt als de camping in de komende jaren groeit. Bij files op de A27 vormt de route door Hank ook een alternatief voor het sluipverkeer.

Over de snelweg gesproken: de toekomstige verbredingswerkzaamheden van de A27 zorgen ook voor overlast. Ook de verplaatsing van de zuidelijke aansluiting op de A27, richting de provinciale weg N283, zorgt voor een andere verkeersafwikkeling en daarmee grotere hoeveelheden verkeer in Hank. Het verkeer neemt in de toekomst dus toe door allerlei ontwikkelingen. Als rond 2030 de A27 verbreed is, neemt het sluipverkeer af omdat er minder files zijn. De Kerkstraat/Jachtsloot wordt de belangrijkste toegangsweg/uitvalsweg voor Hank. Dit zal een negatieve invloed op de verkeersveiligheid hebben. Voor fietsers worden routes in de kern en naar de Kurenpolder, waar naast Kurenpolder Recreatie ook diverse (sport)verenigingen hun accommodatie hebben, onveiliger door de toegenomen verkeersdrukte.

Met belanghebbenden is in 2021 gesproken over oplossingsrichtingen en (on)mogelijkheden om Hank verkeersveiliger te maken. Naast het feit dat het college alert wil blijven bij autonome ontwikkelingen, is er een zestal projecten samengesteld om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in en rondom Hank te verbeteren. Allereerst wordt de Kerkstraat opnieuw en veiliger ingericht. Er rijdt veel zwaar verkeer door deze straat, aangezien deze weg de enige logische aansluiting van de oostelijke kant van Hank naar de westelijke kant van het dorp vormt.

Om de overlast van verkeer tegen te gaan worden onder andere de klinkers in de straat vervangen door een laag asfalt. Deze krijgt een fundering die trillingen meer buffert, waardoor het wooncomfort voor omwonenden moet toenemen. Tevens zal er op termijn een verbod komen op landbouwverkeer en doorgaand vrachtverkeer in Hank. Ook worden er maatregelen getroffen waardoor voetgangers veilig kunnen oversteken. Daarnaast wil men de veiligheid voor fietsers verbeteren. De herinrichting zal dit voorjaar al plaatsvinden, aangezien dan ook de riolering in de Kerkstraat wordt aangepakt. Door deze projecten tegelijkertijd op te pakken worden kosten bespaard.

Een volgend project is het tegengaan van het sluipverkeer op de Buitendijk. Langs deze routes wordt door middel van het plaatsen van extra verkeersdrempels en verkeerssluisjes, of het aanpassen van de voorrangsregeling op kruispunten de ‘weerstand’ vergroot die sluipverkeer op deze route ervaart. “Het is de bedoeling om deze route zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor sluipverkeer”, vertelt wethouder Hans Tanis. De bedoeling is dat het sluipverkeer daardoor af neemt. Deze maatregelen worden voor een groot deel in de eerste helft van 2022 uitgevoerd. Een enkele omvangrijkere maatregel wordt later dit jaar aangebracht of gecombineerd met wegonderhoudswerkzaamheden die in 2023 plaatsvinden.

Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren worden er fietspaden langs de Jachtsloot en de Nathalsweg aangelegd. Met de aanleg van een fietspad langs de Jachtsloot ontstaat een veilige fietsverbinding tussen de bushalte A27 en de Zwaanstraat/Kerkstraat. Langs de Nathalsweg komt een veilige fietsvoorziening voor fietsers tussen de kern Hank, vanaf de Buitendijk, en Vissershang/Biesbosch. De voorbereidende werkzaamheden voor dit fietspad starten in maart 2022. De realisatie hiervan staat gepland in tweede helft van 2023.

Omdat het voor landbouwverkeer en doorgaand vrachtverkeer op termijn niet meer mogelijk zal zijn om een route door Hank te nemen, tracht men een aantrekkelijk alternatief te bieden. Namelijk, een route buitenom. Hiertoe wordt de tunnel van de Kurenpolderweg onder de A27 uitgediept, waardoor het zwaar verkeer hier gebruik van kan maken. Vervolgens wordt een nieuwe verbinding tussen de Kurenpolderweg en Nathalsweg gecreëerd. Daarnaast zal er een fietspad langs het oostelijke deel van de Kurenpolderweg worden aangelegd. De voorbereidingen van deze werkzaamheden starten eind 2022. De uitvoering is voorzien in 2024/2025. Tot slot zal er een fietspad naast de Kurenpolderweg, tussen de Buitendijk en Kurenpolder Recreatie, worden aangelegd. De voorbereidingen voor dit fietspad starten eind 2022, de realisatie staat in 2025 gepland.

Wethouder Tanis

Wethouder Hans Tanis is trots op de inbreng vanuit de inwoners en bedrijven uit Hank en is blij met het resultaat van de Verkeersvisie Hank. ”Verkeersonveiligheid is vaak een gevoel. Samen met meten en elkaar spreken zijn we tot een aanpak gekomen waar Hank trots op kan zijn en waardoor de verkeersveiligheid verbetert”, stelt de wethouder.

“Door verkeer dat niet in de kern hoort te bewegen om buitenom te rijden wordt het veiliger. Ook door aanpassingen zoals extra fietspaden bereiken we dat we, ondanks de toename van het verkeer en de aanwezigheid van de A27, toch een veiliger en leefbaarder Hank krijgen. Ik wil iedereen die met ons hier aan gewerkt heeft hartelijk danken.”

“Uiteraard”, zo geeft Tanis aan, “duurt het nog een forse tijd voordat de diverse maatregelen daadwerkelijk zijn uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed plan. Daarna kan inspraak plaatsvinden en kan de raad tot vaststelling van de definitieve plannen en het beschikbaar stellen van budgetten overgaan. Tot die tijd monitoren wij de situatie in de kern Hank nauwlettend”, laat de wethouder weten. De Verkeersvisie is inzichtelijk gemaakt in een document, dat te vinden is op de website van gemeente Altena.