Oud-raadslid Joost Kant: ‘Komst transferium is buitengewoon’

ANDEL • Het bustransferium aan de Hoge Maasdijk in Andel wordt definitief een feit. De gemeenteraad heeft eindelijk zijn goedkeuring gegeven voor de aanleg ervan. Aan het besluit ging een jarenlange politieke strijd vooraf. Al in 2010 diende oud-raadslid en oud-wethouder Joost Kant een voorstel voor een bustransferium in, met de fractie van de PvdA.

Christian Alderliesten, van Progressief Altena, betitelde Kant tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin het besluit werd genomen dan ook als ‘geestelijk vader’ van het voorstel. Jarenlang werd er gesoebat over de komst van het transferium, tot grote frustratie van Kant. “Ik heb de indruk gehad dat het transferium er niet mocht komen, omdat het plan bij mij vandaan kwam.”

Smoesjes

“Ik zat destijds in de oppositie en iedere keer was er wel een smoesje waardoor het plan niet door kon gaan”, herinnert hij zich. “Dan was er weer een alternatief dat onderzocht moest worden, terwijl men wist dat het alternatief slechter was. Als het al haalbaar was.”

Nu de gemeenteraad het plan eindelijk heeft goedgekeurd valt er een last van de schouders van Kant. “Het is buitengewoon dat het transferium er nu eindelijk komt”, zegt hij enigszins geëmotioneerd. “Je wilt niet geloven hoe blij ik hiermee ben. Ik ben hier tot twee jaar geleden mee bezig geweest. Het heeft me geen dag losgelaten, iedere keer als ik er langskwam zat het in mijn hoofd.”

Achteraf gezien vindt Kant dat het de strijd waard is geweest. “Zeker. Te meer ook voor de twee mensen die vlakbij de school wonen en die zich ook jarenlang hebben ingezet voor de komst van het transferium. En als je ziet hoe zij door sommige inwoners van Andel behandeld zijn, dan denk ik: ‘Alleen voor hen was het al de moeite waard om me kapot te vechten’”, stelt hij.

De nodige emotie

“Ik heb met de nodige emotie de besluitvorming gevolgd”, zegt Kant, die vanuit de gemeenteraad op de hoogte gehouden werd over de ontwikkelingen. Na het besluit werd hij door verschillende personen uit Andel benaderd. “Ze vonden het mooi dat ik deze vorm van waardering in de gemeenteraad kreeg. Zij vinden dat ik dat verdiend heb.”

De kosten van het bustransferium zijn geraamd op 950.000 euro in totaal. De aan- en afvoerroute zullen na realisering van het transferium niet meer via de Hoofdgraaf, maar via de Hoge Maasdijk lopen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er in 2023 begonnen met de aanleg van het bustransferium.

Het bustransferium moet een oplossing bieden voor het probleem van halterende bussen in de Hoofdgraaf in Andel. Op schooldagen staan zowel bij het beginnen als uitgaan van Curio Prinsentuin bussen op de rijbaan in de Hoofdgraaf. Dit leidt tot opstoppingen en verkeersonveilige situaties. Ook de rijroute van bussen door Andel wordt als ongewenst ervaren. Overigens kon niet iedere partij zich hierin vinden. “Het is veel maatschappelijk geld voor een voorstel, dat nauwelijks een probleem oplost. Hooguit een irritatie”, stelde Anne Duizer van de ChristenUnie. Hij stemde tegen het voorstel.

Naamgeving

De suggestie van AltenaLokaal-raadslid René Hoegee, om de naam van Kant aan het transferium te verbinden bereikte ook de oud-politicus. “Daar heb ik ook iets over gehoord”, reageert Kant lachend. Wat hij van dat idee vindt weet Kant nog niet. “Dat moet ik nog even laten bezinken, daar heb ik nog niet over nagedacht.”