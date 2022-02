Hoppas gaat samenwerking aan met Bakker Breggen: ‘Kan niet mooier en gezonder’

WOUDRICHEM • “Ruiken jullie het brood? Deze bakker gaat jullie brood bakken”, vertellen de juffen van Hoppas aan hun peuters. Maar de peuterogen hebben meer oog voor de vitrine met gebak en glanzende rode donuts op hun ooghoogte. Dinsdagochtend haalden de peuters van Hoppas Woudrichem hun brood op bij Bakker Breggen, waarmee ze hun verse samenwerking aftrappen.

“Vanuit Hoppas zijn we constant bezig met een gezond voedingsbeleid”, vertelt Kyra van Anrooij, locatiemanager van Hoppas team Woudrichem. “We volgen hiervoor de adviezen van het consultatiebureau en het voedingscentrum en hebben gekeken waar kunnen we dit optimaliseren. We weten allemaal dat brood van de ambachtelijke bakker gezonder is. Elke week brengt de lokale groenteboer ook vers fruit en groente, zo zijn we ook gaan kijken naar een lokale samenwerking met de bakker. Vanaf vandaag zal Bakker Breggen het brood leveren voor alle vestigingen van Hoppas in Altena.”

Fantastisch

“We vinden het fantastisch dat wij voor de kinderen bij kunnen dragen in een mooi, eerlijk en verantwoord product”, vertelt Corrie Groeneveld van Bakker Breggen. “We vinden het waardevol dat wij bij mogen dragen aan de voeding van de kleinste kinderen in de regio.” Van Anrooij vult aan, dat ze hiervoor de voedingsadviezen volgen. “De jonge kinderen van anderhalf tot twee jaar krijgen tarwebrood. De kinderen van twee jaar en ouder krijgen fijn volkorenbrood.” Groeneveld benadrukt dat ze het precies op maat leveren.

Gezond en eerlijk

De kinderen arriveren samen met hun juffen aan de lussenbus in de winkel aan het Raadshuisplein, om de samenwerking te vieren en hun eerste brood zelf op te halen. Ze worden door de bakker getrakteerd op een gezonde eierkoek, maar voordat ze deze opeten, klinken vierentwintig jonge kinderstemmetjes: ‘Dank je wel lieve bakker, wat zal dit lekker smaken. Tik tak tok, eet maar lekker op!’

Groeneveld kijkt hen met liefdevolle ogen aan: “Het is toch geweldig dat we er met elkaar zorg voor dragen dat deze kinderen gezond brood eten.” Van Anrooij knikt, “Vanuit Hoppas hechten we waarde aan gezonde en eerlijke voeding en lokale samenwerking, dit kan niet mooier en gezonder.”