Heel Almkerk loopt uit voor ‘Zie je zoo’: ‘Droom uitgekomen’

ALMKERK • Het interieur van Kruisstraat 24 is nog net zo kleurrijk als voorheen in de verfwinkel van de familie Pruijssen. Verven doen ze ook nog steeds in het pand, maar nu zijn het de bewoners van het verderop gelegen Thomashuis. Met heel veel plezier, zo is te zien bij de opening van de dagbestedingswinkel ‘Zie je zoo’.

De rode loper ligt uit en aan de gevel wapperen kleurrijke ballonnen. Voor de winkel drommen de mensen samen om maar niets te missen van de opening, maar ook om een kijkje te nemen in de winkel. Annelies Tichelaar, samen met haar man Marco het zorgechtpaar van het Thomashuis, is die middag een content mens. “Het was echt een droom om zelf dagbesteding aan te bieden aan onze bewoners, in de regio konden we niet echt iets vinden wat wij voor ogen hadden. Vier bewoners waren altijd al thuis. Met de opening is onze droom uitgekomen, we bieden nu aan zes bewoners dagbesteding. Ze gaan nu echt ‘s morgens met hun trommeltje de deur uit”, zo vertelt ze terwijl ze de winkel en dagbestedingsruimte laat zien.

In de winkel staan kleurrijke cadeautjes zoals lila pannenlappen, geverfde hartjes en grof gebreide kussens. “We werken samen met het Thomashuis in Streefkerk en Oudenbosch en verkopen ook hun spulletjes in de winkel”. Ook werkt ‘Zie je zoo’ samen met de dagbesteding van Altenahove. “Dit is goed voor het dorp, we hebben echt een gunfactor in het dorp. We laten zo ook zien dat onze bewoners mogen meedoen in de maatschappij, dat ze er mogen zijn.” De dagbesteding is gevestigd in de voormalige verfwinkel van de familie Pruijssen die al een tijd leeg stond. “Zij hebben de winkel helemaal opgeknapt en muurtjes geplaatst voor ons, daar zijn we superblij mee. We gaan met de bewoners straks ook afval opruimen in het dorp en bij mensen het glas ophalen met onze bolderkar, zo maken we verbinding met het dorp.”

Nadine Beekhof, één van de twee begeleiders, vertelt dat de bewoners het superleuk vinden om in de dagbestedingswinkel te werken. “Ze zijn zo trots dat ze iedere dag weer mogen komen werken. We hebben echt heel veel creatieve ideeën voor cadeautjes. We krijgen straks nog een kassasysteem en gaan hen ook helpen om af te rekenen. Zo leren ze alles vanaf het maken tot aan de verkoop.”