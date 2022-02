Doemiddag vmbo Schans voor leerlingen groep 8 groot succes

• De Doemiddag ‘Go Schans’ was een groot succes.

SLEEUWIJK • De Doemiddag ‘Go Schans’, voor leerlingen uit groep 8, op woensdag 9 februari jl. was een groot succes. Tijdens de Doemiddag maakten leerlingen kennis met het profiel Dienstverlening en Producten en het leuke vak Techniek.

De leerlingen hebben een goed beeld gekregen van Schans, een gezellige school waar veel te kiezen is. Met een vmbo-diploma van Schans kunnen leerlingen verder leren op het middelbaar beroepsonderwijs. En met een gemengd/theoretisch diploma zelfs op havo.

Op woensdag 23 februari a.s. wordt nog een Doemiddag georganiseerd: ‘Ontdek Schans’. Aanmelden voor deze middag kan via de website. Daarnaast is het mogelijk om een VIP privé rondleiding aan te vragen. Ouders/verzorgers kunnen daarvoor contact opnemen met Schans.