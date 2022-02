Werkendamse schipper hoort 22 maanden cel eisen voor dodelijke aanvaring

• Van Brienenoordbrug in Rotterdam, over de Nieuwe Maas.

ROTTERDAM/WERKENDAM • Tegen de Werkendamse schipper Christiaan K. (49) is donderdag in de rechtbank 22 maanden celstraf geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Nieuwe Maas in Rotterdam. Bij de aanvaring tussen zijn snelle speedboot en de sloep Piet Hein kwam op 16 augustus 2019 een 56-jarige Belgische vrouw om het leven. Een andere opvarende van de toeristenboot raakte blijvend invalide, een derde zwaargewond.

K. voer de bewuste zomerse dag met zijn snelle rubberen boot van Werkendam naar de Waalhaven in Rotterdam. “De boot was mijn auto, ik voer daar elke dag mee”, vertelde hij tijdens zijn strafproces aan de rechters. Na het passeren van de Van Brienenoordbrug zette de schipper koers richting Erasmusbrug. Ter hoogte van het Antwerpse hoofd sloeg het noodlot toe. Met een vaart tussen de 47 en 70 kilometer per uur knalde K. op de sloep die even daarvoor uit een gat bij Blaak de Nieuwe Maas was opgedraaid met bestemming Noordereiland. Na de botsing vloog de speedboot over de sloep heen, die een meter lager in het water lag.

Elf opvarenden van de sloep sloegen overboord. Een van hen overleed, twee raakten zwaargewond. Watertaxi’s, andere boten én de omgekeerde K. redden slachtoffers uit het water. “De schroef heeft dood en verderf gezaaid”, zei K. in de rechtbank.

Volgens K. had hij de sloep niet gezien. ‘Hoe kan dat’, wilden de rechters van de Werkendammer weten. “Die vraag speelt al twee jaar door mijn hoofd. Als schipper van een rib (snelle rubberboot, red.) ben je normaliter het meest kwetsbaar. Je bent juist heel de tijd aan het opletten dat er niets gebeurt. Ik heb echt goed opgelet, maar mijn geest heeft gewoon niet opgepakt dat er iets was. Ik heb het gewoon niet gezien. De sloep was zo laag en zo donker tegen die wal. Hij is gewoon weggevallen helaas.”

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou K. de maximumsnelheid van 20 kilometer per uur ruimschoots hebben overschreden en door gestuiter van de speedboot op het water ‘slecht zicht’ hebben gehouden. Daarnaast had K. in de ogen van de officier spookgevaren door onvoldoende bakboord te houden. Nog belangrijker was in de ogen van de officier van justitie dat de Werkendammer verzuimde voorrang te geven aan de 59-jarige schipper van de sloep.

“Een rampzalig scheepvaartongeluk dat door niemand is gewild”, zei de aanklager bij het bekendmaken van de strafeis. “Maar ook een ongeval dat vermijdbaar en verwijtbaar was. Een opeenstapelingen van fouten. In strijd met goed zeemanschap. Als je te hard vaart dan moet je extra waakzaam zijn. K. is met blinde hoogmoed over de Nieuwe Maas gevaren. King of the waves. Kennelijk gewoon omdat het kon, zonder na te denken. Hij speelde Russisch roulette en dat gaat een keer fout.”

De advocaat van K. noemde die voorstelling van het OM ‘flauwekul’. “Nonsens, ik heb er geen andere woorden voor”, zei hij en vroeg om vrijspraak. Volgens de raadsman had de Werkendammer ‘verantwoord’ gevaren en was de 50-55 kilometer die zijn cliënt voer toegestaan voor de snelle rubberboot. Hij zou verder goed zicht hebben gehouden op de vaarweg.

Gebruik van de marifoon, waarop de sloepschipper zijn oversteek aankondigde, was volgens de verdediging bovendien niet verplicht voor K. Belangrijkste punt was volgens de raadsman echter dat K. helemaal geen voorrang hoefde te verlenen aan de sloep. Sterker nog: de 59-jarige schipper van de sloep had de Werkendammer voor moeten laten gaan, omdat hij vanuit een haven de hoofdvaarweg op was gekomen. “Hij had de sloep niet verwacht en behoefde die niet te verwachten”, stelde de advocaat die vond dat het OM zaken ‘onjuist interpreteerde’.

Eén van de slachtoffers, die door K. uit het water was gevist, vroeg de rechters om K. geen straf op te leggen. Volgens haar was hij al zwaar genoeg gestraft. “Elke straf die hij erbij krijgt, is te veel.” Verder vroeg zij in haar spreekrecht aandacht voor de situatie op de Nieuwe Maas. “Ik weet niet wat er gaande is op de Maas, maar alles gaat daar door elkaar: watertaxi’s, sloep, jetski’s. Dit soort dingen moet niet meer kunnen gebeuren.”

De weduwnaar van de Belgische vrouw liet de straf over aan de rechters. “Er is niets dat mijn echtgenote gaat terugbrengen”, zei hij. “Eén fout kom je nog mee weg, maar met twee of drie fouten loopt het fout. Als je een marifoon hebt, dan moet je hem gebruiken. Het was de verkeerde tijd en de verkeerde plaats, anders kan ik het niet omschrijven”, aldus de nabestaande die zijn “petje af nam voor de opvang voor de politie” na het ongeval. De rechtbank doet 24 februari uitspraak.