Altena gaat voor circulair voedselsysteem in 2046: ‘Lokaal, duurzaam en gezond’

ALTENA • Samen met de agrarische sector en andere partijen binnen de voedselketen wil de gemeente Altena werken aan een programma voor lokaler, duurzamer en gezonder voedsel en meer bewustwording bij de consument. Lokaal, duurzaam en gezond staan hierbij centraal. Een bord met gezond eten, uit Altena, duurzaam geteeld of geproduceerd, zonder verspilling. Zo ziet het voedselsysteem in Altena er in 2046 uit.

Net voor de fusie van de gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem werd het Manifest ‘De kracht van Altena’ gepresenteerd. Dit initiatief ontstond vanuit ondernemers en onderwijs. Gemeente en partijen uit de agrofoodsector vonden elkaar om te komen tot het sluiten van voedselkringlopen in Altena. Kennisdeling en samenwerking tussen sectoren stond hierbij centraal. Het programma circulair voedselsysteem dat gemeente Altena samen met de partners heeft ontwikkeld, is hiervan een verdere uitwerking.

Circulair voedselsysteem

Circulaire economie betekent meer hergebruik van grondstoffen en minder verspillen op het gebied van bouwen, reizen, voedsel, spullen en industrie. ‘Dat kunnen we niet allemaal tegelijk aanpakken. Daarom beginnen we in Altena met één thema, namelijk voedsel. Daarmee bedoelen we alle onderdelen van de voedselketen en alle betrokken partijen. Dus producenten, vervoerders, industrie, supermarkten, horeca, onderwijs, overheid en consumenten’, laat de gemeente weten.

“Altena heeft een grote en innovatieve landbouw- en agrofoodsector. Vele mooie bedrijven en initiatieven dragen bij aan duurzame voedselproductie en aan het beheer en de (be)leefbaarheid van ons platteland”, vertelt wethouder Roland van Vugt. “Daar zijn we trots op. Samen met hen, en ook met inwoners, organisaties, ondernemers, onderwijs en andere overheden hebben we gewerkt aan een plan voor een circulair voedselsysteem in Altena. Uniek in Brabant, uniek in Nederland.”

Samenwerken

De weg naar een circulair voedselsysteem raakt iedereen op verschillende manieren. Aan de ene kant gezond, lokaal en betaalbaar voedsel voor inwoners. Aan de andere kant het ontwikkelen van een circulaire bedrijfsvoering en nieuwe en duurzame verdienmodellen voor ondernemers. ‘Dat vraagt ruimte voor experimenten, vertrouwen, kennis delen en tijd. De overgang naar een circulaire economie en circulair voedselsysteem is niet van de ene op de andere dag gemaakt. Altena staat nog maar aan het begin. Daarom is het belangrijk dat overheid, inwoners, ondernemers, onderwijs en organisaties samenwerken en elkaar steunen’, aldus de gemeente.

“Wij vragen ook aan provincie en Rijk om ons op deze route te steunen. Wij willen in Altena laten zien hoe de agrarische sector in harmonie met natuur en inwoners zich duurzaam kan ontwikkelen. Samenwerken voor een hoopvol perspectief”, aldus wethouder Van Vugt.