Schadebedrag rond jaarwisseling in Altena opnieuw toegenomen: bijna 134.000 euro

ALTENA • Ondanks het feit dat er tijdens de afgelopen jaarwisseling minder incidenten in de gemeente Altena zijn geweest dan in voorgaande jaren, is het schadebedrag wel weer toegenomen. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Het totale schadebedrag komt uit op 133.965 euro.

Volgens het college zijn er tijdens de jaarwisseling meerdere incidenten geweest verspreid over de verschillende kernen. Desondanks hebben de hulpdiensten hun werk grotendeels ongehinderd en op een goede manier kunnen doen. In lijn met de landelijke richtlijnen voor hulpdiensten, heeft de gemeente, in samenwerking met de brandweer en politie prioriteiten en tolerantiegrenzen vastgesteld. ‘Hoewel er sprake was van de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod zijn de prioriteiten, net zoals vorig jaar, vooral gelegd bij het veilig kunnen uitoefenen van de publieke taken en het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Het naleven van de coronamaatregelen, zeker in de buitenruimte, en het naleven van het vuurwerkverbod waren daaraan ondergeschikt’, meldt het college.

Minder incidenten

Tijdens afgelopen jaarwisseling waren er minder incidenten waarbij de hulpdiensten zijn ingeschakeld dan het jaar ervoor. Tijdens deze jaarwisseling is de brandweer twaalf keer uitgerukt voor een brand. Tijdens de jaarwisseling 2020/2021 was dat 47 keer. De inzet van hulpdiensten concentreerde zich voornamelijk op de kernen Rijswijk, Veen en Dussen. Zowel in de kernen Veen als Rijswijk zijn er tijdens de jaarwisseling (sloop-)auto’s in brand gestoken. In Dussen ging het om een groter vreugdevuur. In een aantal andere kernen was er sprake van brandjes waarbij de brandweer genoodzaakt was te blussen.

Tijdens een incident op 30 december werd de brandweer belemmerd in de uitoefening van hun werk in Veen. ‘Volgens de afgesproken richtlijnen die op voorhand waren opgesteld, heeft de brandweer zich hierop teruggetrokken en is vervolgens in samenwerking met de politie later alsnog overgegaan tot blussing’, schrijft het college. Het totaal beeld van de jaarwisseling wordt als ‘doorgaans gemoedelijk’ omschreven.

Ondanks het beschreven sfeerbeeld blijft het een feit dat er sprake was van strafbare gedragingen. Het gaat daarbij om gedragingen als brandstichting en/of vernieling, het afsteken van zwaar (illegaal) vuurwerk en verstoring van de openbare orde. ‘Deze gedragingen leiden tot schade aan de openbare ruimte met maatschappelijke kosten als gevolg. De overlast, de risico’s, onveiligheid en ook schade voor inwoners die niet participeren in deze invulling van oudjaar, alsook voor de hulpdiensten, lijkt mede door het gebruik van het zware vuurwerk toe te nemen en is een steeds grotere bron van ergernis en zorg’, ziet het college.

Schade

De gemeente Altena heeft de rekening opgemaakt van de schade aan de openbare ruimte tijdens de jaarwisseling. Verdeeld over de 21 kernen betekent dit een kostenpost van 133.965 euro, een bedrag dat is opgebouwd uit verschillende schadeposten. Met name de kosten van het te vervangen straatmeubilair zijn hard gestegen. Het college verklaart deze stijging deels door een prijsstijging van het materiaal. Maar ook doordat er meer straatmeubilair is vernield. Tijdens de jaarwisseling van 2020/2021 zijn er bijvoorbeeld zestien straatnaamborden vernield, dit jaar 48. De kosten voor het opruimen en herstel van het wegdek zijn daarentegen zo’n 12.000 euro lager dan vorig jaar.

‘Daarnaast zijn er veel uren inzet van medewerkers en materiaal van politie, brandweer en gemeente geweest. Deze kosten zijn niet meegenomen in het overzicht. De gemeente Altena heeft aangifte gedaan van de ontstane schade en waar mogelijk zullen we de schade bij derden verhalen’, laat het college weten. De gemeente is voornemens volgend jaar opnieuw integraal samen te werken met de politie en brandweer en zegt zich daarbij te blijven richten op het opsporen en vervolgen van de individuen die de openbare orde en veiligheid in de maand december in ernstige mate verstoren of deze verstoring faciliteren.