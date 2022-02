De Kloosterhoeve en De Dotter behalen Topcare-predicaat

HANK • De Kloosterhoeve en De Dotter, twee locaties voor mensen met de ziekte van Huntington van zorgorganisatie Mijzo, mogen zich vanaf nu een Topcare-expertisecentrum noemen. Op maandag 7 februari 2022 ontvingen Kees Gelderblom, bewoner van De Dotter, en Carin van Eijl, verpleegkundige bij De Kloosterhoeve, het predicaat uit handen van de directeur van Stichting Topcare, David Engelhard.

Een Topcare-expertisecentrum biedt specialistische zorg en behandeling aan mensen met een complexe aandoening, zoals de ziekte van Huntington. Mensen die er werken zijn nieuwsgierig, willen samenwerken en gaan op zoek naar oplossingen en verbeteringen. David Engelhard benadrukt dat je moet participeren in wetenschappelijk onderzoek en kennis en ervaring moet delen met andere zorgprofessionals en hulpverleners om het Topcare-predicaat te behalen. “De medewerkers van Mijzo heb ik ervaren als enthousiast en begaan. Ze zien echt het belang van het doen van onderzoek, willen leren en zich verder ontwikkelen.”

Mijzo voldoet aan alle criteria

Het Topcare-predicaat behaal je niet zomaar. Je moet hiervoor voldoen aan een aantal belangrijke criteria. Door de visitatiecommissie is vastgesteld dat de organisatie hieraan in alle opzichten voldoet. De commissie roemt de visie van Mijzo waaruit betrokkenheid, durf en lef spreekt. Zij ziet ervaren en bevlogen professionals die samenwerken volgens specialistische richtlijnen en methodieken, die ze zelf helpen ontwikkelen. Er is veel aandacht voor cliëntparticipatie en medewerkers worden aangemoedigd tot en gefaciliteerd bij het doen van praktijkonderzoek. Bovendien maken de ketenpartners en samenwerkingsnetwerken graag en volop gebruik van de kennis en expertise die gul gedeeld wordt door Mijzo.

Trots

“Het is een enorme mijlpaal die we vandaag behaald hebben. Leuk dat we hier met een aantal cliënten, familieleden, vrijwilligers en medewerkers bij stil kunnen staan”, vertelt Mireille de Wee, bestuurder van Mijzo. “We leveren zo’n bijzondere zorg en dit wordt met Topcare benadrukt. Met veel passie wordt zorg verleend aan mensen met de ziekte van Huntington. Als landelijk expertisecentrum hebben we de wens, maar voelen we het ook als onze plicht blijvend te ontwikkelen, te leren en te verbeteren.” Karin Landa, teammanager zorg & welzijn, vult aan: “Ik ben echt apetrots dat we het Topcare-predicaat hebben behaald. We zetten ons natuurlijk iedere dag enorm in voor de cliënten en dit predicaat voelt echt als een kroon op ons werk. Het is een prestatie van het hele team.”

Doelgroep expertisecentrum

De Kloosterhoeve & De Dotter willen graag een doelgroep expertisecentrum (DEC) voor de ziekte van Huntington worden. Daarmee gaat het expertisecentrum een nog grotere rol spelen op landelijk niveau. Het Topcare-predicaat is een mooie opstap in de ontwikkeling naar een DEC.