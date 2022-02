Toekomst vesting Woudrichem besproken in MAAS!

WOUDRICHEM • Donderdag 17 februari om 19.30 uur is er weer een MAAS! bijeenkomst in het Arsenaal in de vesting van Woudrichem. MAAS! is een programma met actuele interviews, live muziek en een boel gezelligheid. De presentatie is in handen van Monique van de Ven en Bart Verkade.

In MAAS! zal ook de toekomst van Woudrichem besproken worden. In een enquête hebben onlangs 500 mensen zich uitgesproken over de vesting. Waar geven ze hoog over op? Tijdens MAAS! worden de uitkomsten gepresenteerd en besproken. Met bestuurders, ondernemers, politici en iedereen in de zaal.

Hoe komt er meer reuring in de vesting? Komt er dan parkeerbeleid? En wat betekent de werelderfgoedstatus voor de vesting? Komt er een stadsrestaurator? Een bezoekerscentrum? Is woningbouw aan de Afgedamde Maas van de baan? Komen er kleine huskes of is buitendijks bouwen een beetje dom? D’n Bol kan veel fraaier. Benieuwd?Bezoek MAAS! dan op donderdag 17 februari om 19.30 uur in het Arsenaal, onder het Visserijmuseum. Toegang is gratis. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs.