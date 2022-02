Gaby Ermstrang derde van de wereld bij ‘Fearless Family Photographers’

WOUDRICHEM • Gaby Ermstrang uit Woudrichem heeft in 2021 opnieuw een grandioze prestatie geleverd. Bij de prestigieuze wereldwijde ‘Fearless Family Photographers’ mag zij zichzelf de nummer drie van de wereld noemen.

De Woerkumse mag zichzelf tevens de beste familiefotograaf van Nederland noemen. Geen enkele andere Nederlandse fotograaf wist in 2021 zeven ‘Fearless Awards’ te winnen. Alleen een fotografe uit het Oostenrijkse Graz heeft meer awards gewonnen, namelijk 11. De nummer twee op de lijst, een fotograaf uit Montreal, won ook zeven awards.

‘Ik moet dit even verwerken. We eten er een taartje op en gaan vol ongeloof de dag door’, laat Ermstrang weten. Eerder werd de fotografe 23ste bij ‘This is Reportage: Family’.