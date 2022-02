Verlate cheque van Lions Club Werkendam aan Wensambulance Brabant wordt gewaardeerd

WERKENDAM • Vorige week donderdag was de Wensambulance Brabant te gast bij de Lions Club Werkendam. Hen was al ruim twee jaar geleden, begin 2020, een mooie cheque beloofd.

De Wensambulance was toen aangewezen als één van de goede doelen van de Lions Golfdag. Corona gooide echter roet in het eten en pas op 8 oktober 2021 werd de twee keer uitgestelde Lions Golfdag alsnog gespeeld. Bij de geplande uitreiking in november jongstleden, gooide Corona echter weer roet in het eten met de sluiting van de horeca.

Frans van Gerven van de Wensambulance was dan ook zeer verheugd om alsnog de mooie cheque van ruim 2500 euro uit handen van Hugo van den Broek, president van de Lions Club Werkendam, te mogen ontvangen. Frans gaf aan dat met deze cheque door de vrijwilligers van Wensambulance Brabant weer 8 tot 9 wensen vervult kunnen worden.

De Wensambulance Brabant helpt terminale patiënten om hun laatste wens te vervullen. Ga voor meer informatie naar www.wensambulancebrabant.nl.