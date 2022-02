Exposities van Piet Schaap en Arie de Ruijter bij Maaswaarden ouderenzorg

WIJK EN AALBURG • Bij Maaswaarden ouderenzorg, locatie Wijkestein, Azaleastraat 26 te Wijk en Aalburg, zijn de komende tijd de volgende exposities te zien.

Op de begane grond, vanaf heden tot eind april 2022, exposeert Piet Schaap met zo’n 30 kunstwerken, waaronder 4 olieverfschilderijen. Schaap, een geboren en getogen Woerkummer, is al vanaf zijn kinderjaren opvallend goed geweest in tekenen. Zonder enige teken- of schildersopleiding maakte hij zeer gedetailleerde en realistische aquarellen op hoog niveau. Deze aquarellen werden samengevoegd tot het eerste ‘Woerkums Leesplangeske’.

Op de eerste etage, vanaf heden tot eind april 2022, zijn prenten te zien in papiersnijkunst van Arie de Ruiter. Het is reeds de tweede keer dat hij zijn werkstukken in Wijkestein mag laten zien. Al een vijftal jaren is hij met deze kunstvorm bezig. In het atrium van Wijkestein staat een vitrinekast. Hierin is ook een verzameling te zien. Deze is dagelijks te bekijken van 9.00 tot 20.00 uur.