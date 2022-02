Vrijwilligers van Klussendienst Altena staan klaar voor anderen

ALTENA • Zo lang mogelijk thuis wonen, veel mensen willen dat graag. Maar, soms wordt het moeilijk om kleine werkzaamheden in en om huis zelf te doen. Dan kan natuurlijk iemand uit de omgeving om hulp worden gevraagd. Als niemand in de gelegenheid is te helpen, kan de klussendienst mogelijk uitkomst bieden.

De klussendienst, die bestaat uit vrijwilligers, is voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking of inwoners die tijdelijk in bijzondere omstandigheden verkeren. De kosten bedragen 5 euro voor het eerste uur, gevolgd door 2,50 euro per half uur. Dit wordt nadat de klus naar tevredenheid is uitgevoerd, contant afgerekend. Als een klusje aangemeld is, wordt er gekeken of de aanvraag past binnen de dienstverlening. Als de aanvraag kan worden uitgevoerd neemt de vrijwilliger van de klussendienst contact op. Klussendienst Altena is bereikbaar op maandagen van 9.00 tot 15.00 uur via 06-39585170.