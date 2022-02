Last onder dwangsom aan zorginstelling Altenastaete in Werkendam beëindigd

WERKENDAM • Zorginstelling Altenastaete in Werkendam voldoet inmiddels aan een aanwijzing en last onder dwangsom die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in november had opgelegd. Daarmee beëindigd de dienst de aanwijzing en is de last onder dwangsom opgeheven.

Vorig jaar, op 26 november, heeft de inspectie een last onder dwangsom opgelegd, omdat Altenastaete niet op tijd voldeed aan een eerder opgelegde aanwijzing. De zorginstelling moest tekortkomingen in de zorg oplossen. Zo kon men niet aantonen dat de zorgverleners professionele afwegingen maken over de zorg die de cliënt nodig heeft. Ook heeft Altenastaete er onvoldoende voor gezorgd dat zorgverleners methodisch werken en dit goed vastleggen in de cliëntdossiers. Omdat de zorginstelling op tijd maatregelen genomen heeft om de zorg te verbeteren, hoeft Altenastaete geen boete te betalen.

De maatregel werd niet gepubliceerd in november, omdat Altenastaete de rechter vroeg de publicatie te verbieden. Dat verzoek heeft de rechter op 2 februari 2022 afgewezen.