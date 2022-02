Max Vitaal gaat van start: sportieve activiteitengids voor 55-plussers

ALTENA • Dit jaar gaat Max Vitaal van start. Max Vitaal is een activiteitengids, voor inwoners van 55 jaar en ouder, met zowel sportieve als creatieve activiteiten in de gemeente Altena. Max Vitaal stimuleert 55-plussers om fit te blijven. Dit doet Max Vitaal door de inwoners van gemeente Altena van alle sportieve mogelijkheden op de hoogte te brengen.

Wethouder Shah Sheikkariem, die sport in zijn portefeuille heeft, en raadslid Pauline van den Tol, als boegbeeld van vitaliteit voor de doelgroep, ontvingen uit de handen van sportcoach Kendra Pennings en fysiotherapeut Bert Bruggeman een exemplaar van de activiteitengids. Maatschap Fysiotherapie Werkendam verzorgd ook ouderengym in Dorpshuis Vlechtwerk.

Op de website www.sportcoachaltena.nl staat een overzicht met alle activiteiten in de gemeente. De activiteitengids zelf ligt verspreid door heel Altena, onder andere bij de bibliotheek, huisarts, fysiotherapeut, het buurthuis etc. ‘Hoe mooi is het dat onze ouderen in Altena op een zo vitaal mogelijke wijze ouder kunnen worden. Fysiek, psychisch en mentaal’, laat Buurtsportcoach Altena weten op Facebook.

Verenigingen die nog niet in de activiteitengids staan en dit wel graag zouden willen, kunnen zich aanmelden via de eerdergenoemde website. Hierdoor zullen de verenigingsactiviteiten ook online te vinden zijn.