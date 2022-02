Minder vrouwen op kieslijsten tijdens gemeenteraadsverkiezingen

ALTENA • Het aandeel vrouwen op de kieslijsten van de gemeente Altena is in 2022 gedaald ten opzichte van 2018. In dat jaar was 21 procent van de kandidaten voor een raadszetel vrouw, nu blijft het percentage vrouwen steken op 19 procent. Bij de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart kan op 41 vrouwen een stem worden uitgebracht.

Het hoogste percentage vrouwen staat op de kieslijst van Progressief Altena; van de dertig kandidaten is 36 procent vrouw. Het gaat om elf vrouwen. Het CDA scoort met tien vrouwen op veertig kandidaten een percentage van 25 procent. Bij de ChristenUnie is het aandeel vrouwen 23 procent en bij AltenaLokaal 17,5 procent. De VVD presenteert een lijst met twee vrouwen onder de twintig kandidaten (tien procent). Nieuwkomer de Vrije Volkspartij Altena scoort met vijf vrouwen op de lijst een percentage van 26 procent. Bij JezusLeeft staan er twee vrouwen op de kieslijst, een percentage van 33 procent. De SGP heeft geen enkele vrouw op de lijst.

In 2018 stonden 209 kandidaten op de lijst, waaronder 45 vrouwen. In 2014 was het aandeel vrouwen met 19 procent lager, maar gelijk aan het huidige percentage. In 2022 heeft geen enkele partij een vrouw als lijsttrekker, in 2018 waren dat nog twee vrouwen, namelijk Paula Jorritsma van Progressief Altena en Pauline van den Tol van Burgerstem Altena. In de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena werden in 2018 zeven vrouwen gekozen, door wisselingen telt de huidige gemeenteraad negen vrouwen (29 procent). Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen blijft het afwachten hoeveel vrouwen in de raad worden gekozen, dit is mede afhankelijk van het aandeel vrouwen op verkiesbare plaatsen op de lijst en het aantal uitgebrachte voorkeursstemmen op de kandidaten.

Gezien de daling van het aandeel vrouwen op de kieslijsten blijft aandacht voor meer vrouwen in de politiek belangrijk. Met de uitreiking van de veertiende Toontje Sprengerpluim op dinsdag 8 maart wordt opnieuw aandacht gevraagd voor meer vrouwen in de politiek.