Wilhelmina’26-voorzitter Henk Treffers: ‘Blij dat de poort weer open is’

Wijk en Aalburg • De berichten dat de poort weer open mocht en dat de competitie hervat gaat worden, werden ook bij Wilhelmina’26 met instemming ontvangen. Voorzitter Henk Treffers is opgelucht, dat de poort op De Ebbe weer open is en er weer gevoetbald kan worden.

“We willen heel graag, dat het weer naar het oude normaal gaat. Ik denk dat iedereen daar wel aan toe is. Zowel de mensen die voetballen als de mensen, die hun ritje naar De Ebbe weer terug willen”, steekt Henk Treffers van wal.

Wedstrijden zonder publiek, derby’s zonder ambiance, niet kunnen trainen, een dichte kantine en als klap op de vuurpijl een complete coronastop. Kortom een flinke lijst en het is nu al het derde seizoen, dat de competitie en het clubgebeuren in de war wordt geschopt door corona en de clubs het zwaar voor de kiezen krijgen. “Het was geen fijne tijd. Een tijd die niemand ooit had kunnen verwachten, maar ik denk wel dat we ons voordeel er uit kunnen halen. Mensen hebben nu ook gemerkt, hoe belangrijk een vereniging of club voor hun sociale leven is. Financieel mis je natuurlijk ook de inkomsten uit de kantine en de entreegelden. Dus we hebben niet veel vet op de botten zitten.”

Spelers

Voor de spelers vond de voorzitter, die alweer 12 jaar de voorzittershamer hanteert op De Ebbe, het ook vervelend. “Het ergste was, dat ze op een gegeven moment trainden zonder dat er een doel was. Onze vorige trainer Hans de Jong hield ze gelukkig wel continue bezig. Alleen waarvoor train je dan? Er was geen doel. Verder mis je ook het publiek. Normaal staan er hier toch een paar honderd mensen langs de lijn. Ook voor het moreel was het geen fijne tijd. Gelukkig bleven de spelers gemotiveerd om naar De Ebbe te komen en trainers konden toch de loop naar De Ebbe erin houden. Je moet toch uitkijken, dat de spelers het winkelen met de vrouw niet leuker gaan vinden”, merkt Treffers op.

“We hebben in het coronatijdperk natuurlijk ook niet onze beste wedstrijden gespeeld”, vervolgt de voorzitter, in het dagelijks leven directeur bij Geld en Gezin. “Of dat er nou aan ligt, dat er geen publiek bij is of waar dat aan ligt, durf ik niet te zeggen”, schakelt Treffers even over naar het sportieve vlak. “We staan nu op de achtste plaats. Dat kan zeker beter. Vooraf hadden we natuurlijk de ambitie om in ieder geval mee te doen bij de top vijf.” Erger was de breuk met trainer Hans de Jong. “Op een gegeven moment kwam De Jong bij me met de kans om op een hoog niveau, bij derde divisionist Unitas, zich verder te ontwikkelen. Wij als Wilhelmina’26 hebben hem die kans geboden, maar we zaten wel met het probleem voor de rest van het seizoen. Gelukkig hebben we dat met de komst van trainer Ron Laros op kunnen lossen. We hebben het gevoel dat Laros het met de groep de rest van het seizoen goed gaat afmaken. Met trainer Hans de Jong was er ook wel een klik, maar dat kwam op het veld niet helemaal tot uitdrukking.”

Hervatten

Het bericht van de KNVB dat de competitie wordt hervat op 19 februari en het besluit dat de competitie wordt uitgespeeld inclusief nacompetitie, is ook op De Ebbe met instemming ontvangen. “Ik vind het een prima besluit. Ik denk dat het goed is, dat ze gaan proberen de competitie uit te spelen. Dan kunnen we als het wat lekkerder weer is langs de lijn staan. De spelers doen ook niets liever dan wedstrijden spelen. Ze hebben nu ook weer een doel, waarvoor ze trainen en om zo hoog mogelijk te eindigen. Ze hebben nu drie weken opgetraind en geoefend.” Het blijft voorlopig wel op eieren lopen, beseft Treffers. De coronapandemie is nog niet uitgedoofd. “Het is te hopen, dat er niet weer een andere variant opduikt en roet in het eten gooit. Al met al ben ik wel opgelucht dat de poort weer open is op De Ebbe. En niet alleen ik. Iedereen is er aan toe, dat ze weer hiernaartoe kunnen en hun dingetje kunnen doen”, besluit de voorzitter. Wilhelmina’26 hervat de competitie zaterdag de 19e met een uitduel tegen De Zwerver.

Nico van Es