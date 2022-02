Er zit muziek in 75-jarige Irene: reünie met oud-leden in maart

WERKENDAM • De speciale commissie van de 75-jarige Koninklijke Muziekvereniging Irene heeft grootse plannen voor het komende jubileumjaar. Het schrappen van de ledendag op 5 februari is dan ook een domper, maar de vereniging heeft komend jaar nog veel meer muzikaals in petto.

Twee jaar coronaleed is ook Irene niet in de koude kleren gaan zitten. Twee jaar geen optredens betekent ook twee jaar geen inkomsten, zo vertellen Adriaan Verhoeven en Jentine Groeneveld van de jubileumcommissie. Ze hopen dan ook dat 2022 een beter jaar wordt voor de vereniging met veel muziek en plezier vanwege het 75-jarig bestaan.

Het eerste feestje is de reünie met oud-leden op zaterdag 19 maart, ze hebben al 140 deelnemers en hopen dan echt van de anderhalve meter af te zijn, om al die mensen in hun eigen clubgebouw te kunnen ontvangen. De uitgestelde ledendag van 5 februari is verschoven naar 9 april, over het programma willen ze niet te veel loslaten omdat ze de honderd Irene-leden graag verrassen. Op 7 mei werken ze mee aan een Biesbosch dweildag op de Hoogstraat samen met de Werkendamse ondernemers en enkele andere dweilbands. Op 11 juni houden ze een zomeravondconcert met ONS uit Nieuwendijk en Juliana uit Uitwijk. In september is het jeugdkamp en op 8 oktober een slagwerkdag. Het Bieswald musikfest staat voor 12 november op de planning.

Het clubgebouw is al bijna dertig jaar de thuisbasis van Irene. Zelf is Verhoeven al 54 jaar lid van Irene en was hij jarenlang voorzitter. “Bij onze vereniging zijn veel gezinnen lid, nu is zelfs mijn kleinzoon lid geworden. Die muzikaliteit neem je steeds mee”, zo vertelt Verhoeven. Ook zijn ouders waren betrokken bij Irene, zelf was hij twaalf jaar toen hij lid werd van de drumband, thans speelt hij al jaren bariton. Juist door zijn lange lidmaatschap heeft hij in de vereniging vele hoogtepunten zien passeren, zoals de groots opgezette muzikale shows in de Kwinter, de vele concoursen en de bouw van hun eigen pand. “Dat is echt een fantastische keuze geweest, andere korpsen zijn afhankelijk van horeca of dorpshuizen. Wij kunnen ‘s avonds weer gewoon repeteren. We kunnen hier goed ventileren en ruim uit elkaar zitten.”

Jentine Groeneveld begon ooit bij de majorettes, maar speelt nu saxofoon. ‘’De majorettes zijn allang opgeheven en dat komt ook nooit meer terug. Maar ik wil de vereniging niet loslaten.” Datzelfde geldt voor Verhoeven, hij zag de vereniging veranderen en de instroom van jonge muzikanten houdt geen gelijke tred met de vergrijzing van de leden. “Ook kan niet iedereen meer op straat meelopen en musiceren. Zittend muziek maken gaat beter, maar we laten de vereniging echt niet los.”