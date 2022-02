Horeca in Altena heropent zijn deuren: ‘Het loopt weer lekker, lekker druk’

ALTENA • Een zucht van verlichting slaakten de horeca-eigenaren toen minister-president Mark Rutte vorige week aankondigde dat de deuren weer open mochten. In tegenstelling tot de niet essentiële-winkels, moesten horecagelegenheden iets langer geduld hebben. Blije gezichten ook bij de mensen die weer eens buiten de deur konden gaan lunchen of eten.

“Het loopt weer lekker, lekker druk”, zegt Diane Duizer, vrijwilligster bij Lunchroom ’n Tikkie Anders in Sleeuwijk. “Onze klanten genieten dat ze weer mogen en kunnen.” Bij Tikkie Anders zijn natuurlijk ook de medewerkers in hun sas, vertelt Diane. “Die zijn dolgelukkig dat ze weer hun werk mogen doen. Ja, het is uiteraard een vorm van dagbesteding voor hen en nu kunnen ze weer doen wat ze zo leuk vinden.”

Als vanouds

Bij Restaurant De Stroming in Woudrichem is het ook weer vanouds, zeggen eigenaren Bernhard en Petra van Bergeijk. “We zaten weer lekker vol in het weekend. De mensen zijn blij dat ze weer bij ons terecht kunnen. Er is uitbundig gegeten”, aldus Bernhard.

Een bijzonder menu vanwege ‘de heropening’ hebben Petra en Bernhard niet op de kaart gezet. “Het is gewoon hetzelfde gebleven als anders.” Bernhard tipt nog wel even aan dat de op Google gebezigde term ‘Tijdelijk Gesloten’ niet klopt. “Ik ben al een week bezig om dit recht te zetten. Hopelijk wordt die term snel verwijderd want we zijn gewoon open. Heel vervelend zo. Overigens staat het op onze site wel goed.”

Duidelijkheid over carnaval

‘Bij Janne Eten en Drinken’, Hotel De Koppelpaarden, in Dussen zijn ze ook blij dat het normale werk weer gedaan kan worden. “Het is gelukkig weer op gang gekomen. Je merkt wel dat we weer moesten opstarten. Het was ook zeer kort van tevoren dat het bekend werd dat we weer open mochten”, stelt eigenaar Bjorn van der Westen. In de twee maanden dat zijn bedrijf gesloten was konden de klanten wel van een afhaalservice gebruik maken. “In die twee maanden zat ook de kerst en het nieuwjaar en dat was natuurlijk wel jammer.” Van der Westen hoopt dat er nu ook snel duidelijkheid komt over carnaval. “Benieuwd hoe het dan gaat.”

Voor Robbert van der Park, de uitbater van Proeflokaal d’n Dijk in Wijk en Aalburg, was het een pak van zijn hart. Vier jaar geleden nam hij het café aan de Maasdijk over en begon hij enthousiast aan het ondernemen. “Van die vier jaar ben ik op 23 dagen na een jaar dicht geweest vanwege corona, heb ik uitgerekend. Ik hoop dit niet meer mee te maken”, blikt Van der Park terug.

“Inmiddels zijn we weer terug bij normaal en daar ben ik blij om.” Tijdens de lockdown hield hij de slijterij open. “Dat was toegestaan, maar de slijterij heb ik nu weer gesloten hoor.” Op de voorlaatste zaterdag opende hij wel demonstratief zijn zaak van 12 tot 17 uur. “Een demo, omdat wij geen kans kregen om te laten zien dat wij best conform de maatregelen open konden zijn. Daar had ik echt behoefte aan.”

Uitgestelde herstart

SIS Lunchroom Boutique in Werkendam moest ‘de herstart’ uitstellen. Zes van de negen medewerkers zaten in quarantaine toen Mark Rutte met zijn aankondiging kwam. “Wij kenden inderdaad een verlate herstart. Sinds dinsdag zijn we gelukkig weer open”, vertelt medewerkster Jeanine Brijder. “Blij dat we weer zijn mogen beginnen. Maandag zijn we al begonnen met het maken van taarten.”

Tijdens de pandemie kon er bij de Werkendamse zaak wel afgehaald worden. “Nu kan het bij ons ook ter plekke in de lunchroom weer lekker opgegeten worden.” Iets speciaals om de herstart te vieren hebben ze niet opgestart. “Wel hebben we sinds een paar weken een aantal verse sapjes in de verkoop. Dat is nieuw”, vult Jeanine aan.