AltenaLokaal gaat voor vitaal Altena: ‘Alles moet sneller, beter en weerbaarder worden’

ALTENA • Philip den Haan is opnieuw de lijsttrekker van AltenaLokaal bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De partij, die in 2017 werd gevormd na een fusie tussen Ideaalburg, Lokaalbelang en Gemeentebelangen, is de grootste lokale partij in de gemeenteraad. “Dat lokale karakter willen we tot in lengte van dagen blijven uitstralen”, stelt Den Haan.

Een belangrijke afweging bij zijn keuze om aan te blijven als lijsttrekker is de samenwerking met wethouder Shah Sheikkariem, waar hij lovende woorden voor over heeft. “Als hij niet onze bestuurder was, zou ik direct gestopt zijn. Honderd procent”, is Den Haan stellig. “Sheikkariem is een man die dag na dag en uur na uur hier aanwezig en bezig is. Als je zijn kracht ziet als bestuurder, zou ik zeggen: ‘Die volg ik lijdzaam’”, aldus Den Haan. “Dat is hetzelfde als je sporter bent en je hebt een trainer die een goed verhaal heeft; daar doe je iets extra’s voor.” De lijsttrekker noemt Sheikkariem dan ook de Cruijff van de partij.

Lokaal

Het verhaal van AltenaLokaal is duidelijk: wat lokaal is moet lokaal blijven. “Wij ageren best vaak tegen de koers van onze landelijke overheid en provincie. Wij willen in Altena veel meer over maatwerk in ons gebied praten. De kracht uit Altena zelf halen. We hebben geconstateerd dat dit absoluut noodzakelijk is”, zegt Den Haan.

Als voorbeeld noemt hij de coronamaatregelen die de laatste jaren opgelegd worden. Volgens de Werkendammer moet er tijdens de maatregelen die landelijk getroffen worden, gekeken worden naar mogelijkheden die er op lokaal niveau zijn. “Niet om op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid of om de wet te overtreden”, benadrukt Den Haan. “Maar we willen aan de voorkant veel meer in scenario’s praten met ondernemers en verenigingen bijvoorbeeld. Dat gebeurt nu niet of nog veel te weinig naar onze zin. Wij reageren in Altena, wat ons betreft, veel te laat op situaties. Je kunt door voortschrijdend inzicht veel eerder met mensen contact opnemen en oplossingen bedenken.”

Vitaler Altena

AltenaLokaal wil zich tijdens de volgende raadsperiode inzetten voor een vitaler Altena. Dit begrip kan volgens Den Haan op alle thema’s worden toegepast. Als voorbeeld noemt hij de zorg, waar al jaren hard op bezuinigd wordt. De lijsstrekker wil de problemen die hierdoor ontstaan aan de voorkant aanpakken. “Dat kan door in te zetten op gezondere voeding op school, jongeren op gewicht, de atletiekbaan die wordt aangelegd in Sleeuwijk etc. Wij willen hiermee mensen uit de zorg halen.”

“Het begrip vitaal willen we de komende jaren uitwerken op alle bestuurlijke vlakken. Alles moet sneller, beter en weerbaarder worden”, stelt Den Haan. “Met een betere dienstverlening halen we ook het mindere vertrouwen in onze overheid, van de inwoners van Altena, terug naar een goed niveau.”

Verkiezingen

De Werkendammer, die zichzelf niet zozeer als politicus, maar meer als practicus ziet, wil als een ware sportman voor het hoogst haalbare gaan. Hij hoopt met AltenaLokaal dan ook de grootste partij van Altena te worden. “Ik hoop dat aan de hand van de uitslag, Altena heeft gekozen voor AltenaLokaal als de partij waar ze het meeste vertrouwen in hebben om die vitale toekomst in te gaan.” Den Haan benadrukt echter dat er slechts kortstondig gejuicht zal worden. “We moeten daarna op volle kracht weer met elkaar door, dan ben ik pas echt tevreden.”

De lijsttrekker hoopt zo in samenwerking met de andere partijen tot de beste initiatieven voor Altena te komen. Den Haan wil daar tevens de kennis en informatie die al in Altena aanwezig is voor gebruiken. “Dat kunnen we veel meer en veel eerder gebruiken, dan dat wij (als gemeenteraad, red.) hier alles top-down gaan verzinnen. Dat kost veel tijd en dat kan zoveel vitaler. Dus sneller, beter en soepeler.”